El gobierno nacional descarta que los asaltos a supermercados y comercios que ocurrieron los últimos días en algunas ciudades del país se hayan tratado de "saqueos" motivados por necesidades sociales. Este martes por la mañana, el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que "se trata de hechos delictivos que no tienen mucho nivel de organización" y que, según la hipótesis que manejan, "alguien los está incentivando". Según explicaron fuentes del ministerio de Seguridad a este diario, todavía la policía federal y la gendarmería se encuentran trabajando con las policías provinciales y el Poder Judicial para identificar quiénes son los culpables e instigadores. Más allá de eso, a última hora, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti denunció que "no se trata de nada espontáneo", sino es una "operación armada", que estos hechos "se organizaron desde grupos de Whatsapp todos ligados a La Libertad Avanza de Javier Milei diciendo que hay saqueos para generar desestabilización, incertidumbre e ir contra la democracia".

Minutos después de la vocera, el libertario escribió en sus redes: "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el ´principio de no agresión´ --escribió en mayúsculas-- y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si bien la situación es delicada, ello no avala la violencia. Si entendemos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, gran parte de la solución está cerca".

El presidente Alberto Fernández, durante el fin de semana largo se contactó con los gobernadores de Neuquén Omar Gutiérrez, de Mendoza Rodolfo Suárez y de Córdoba Juan Schiaretti, que le contaron la situación y sostuvo un diálogo permanente con el ministro de Seguridad y el de Economía, y candidato presidencial, Sergio Massa. “Desde la semana pasada tenemos detectados intentos de armar, a través de Whatsapp, hechos de esas características”, dijo Aníbal Fernández. El funcionario aseguró, además, que si algún gobierno provincial requiere el envío de fuerzas de seguridad federales para tareas de prevención, el ministerio las enviará. Durante el martes también hubo falsas alarmas de "saqueos" en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero las amenazas fueron descartadas por autoridades locales como las de Morón, Moreno y General Rodríguez, entre otras.

Cerruti, antes, había compartido un tweet anterior de Milei que decía: "Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001" y "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre". Y le respondió: "Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Milei. No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de Whatsapp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar". El Presidente compartió el mensaje de Cerruti. También lo hizo Aníbal Fernández. La vocera dijo más tarde que los libertarios son los que pasan por los locales corriendo: "eso hace que la gente se asuste, cierre las persianas, después lo filman y dicen que hay saqueos", dijo.

Desde el ministerio de Seguridad bonaerense informaron a Página12 que no tuvieron durante el día denuncias. "No tuvimos ni una sola denuncia formal en sede policial o judicial. Ninguna empresa grande o chica, ni ningún damnificado. Por ahora, entendemos que es un efecto contagio de las redes", dijeron cerca de Sergio Berni. En esa línea, agregaron que "comisiones policiales se acercaron a lugares donde algunos comerciantes cerraron de manera preventiva y cuando preguntaron por qué, dijeron: 'porque les llegó el rumor'".

En CABA, en tanto, también hubo cierre de persianas en la calle Avellaneda y el barrio de Once, pero desde el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad, explicaron que se enviaron "recursos correspondientes" después de recibir una "gran cantidad de llamados por posibles ilícitos", pero "el panorama fue normal", y "no hubo hechos ilícitos consumados en la zona ni situaciones similares".

En cuanto a los robos en Mendoza, Córdoba y Neuquén, en Balcarce 50 aseguran que se trata de "grupos de delincuentes y de algunos que quieren aprovechar el momento de incertidumbre política". También que el gobierno, mediante el ministerio de Seguridad, "está alerta y trabajando en el tema". El lunes, el Presidente se comunicó con una comerciante de Río Cuarto que fue asaltada y se puso a disposición. "Los gobernadores dicen lo mismo que explicó hoy Aníbal: son hechos claramente armados que no tienen que ver con lo social", explicaron en Casa Rosada. Además, cuestionaron "a algunos medios de comunicación" que "generan un clima tenso". “Existe una problemática social”, admiten, a la que el gobierno "intenta dar respuestas" pero los asaltos “no han sido saqueos”.

El gobernador de Mendoza grabó un video en el que alertó a la población: "La difusión de mensajes por Whatsapp que hay son falsos, maliciosos, cobardes y quizás orquestados por alguien. Estamos averiguando el móvil y si es político o no". Luego, Suárez añadió "a aquellos que envían los mensajes les quiero advertir que les va a caer todo el peso de la ley, como les cayó a los que quisieron alterar el orden público ayer y ya están detenidos". Por último, ordenó "no difundir esos mensajes falsos y seguir con la vida con normalidad". Gutiérrez, de Neuquén, añadió: "No estuvimos frente a los tradicionales saqueos que se dieron en 2001. Estos fueron grupos minúsculos que tienen antecedentes delictivos". "Esto se ha instigado en las redes sociales. Vamos a buscar quién está atrás de estos eventos y el peso de la ley tiene que caer también sobre los instigadores", adelantó.

"Lo que está claro es que no es necesidad, sino gente que quiere provocar una acción psicológica y siempre alguno se prende. Son hechos que califican como delictuales pero con la idea de 'saqueo' se quiere generar un clima contra el gobierno", dicen desde el oficialismo y cuentan que están advertidos desde la semana pasada, cuando comenzó a circular el rumor. "Comenzó en la 1-11-14, pero la policía contó con el apoyo de los vecinos que avisaban". Seguridad asegura que la situación no los tomó por sorpresa: "El que se enteraba se comunicaba con la gendarmería, la gendarmería con la policía y los policías con la cúpula política. Estaba todo el mundo al tanto", refuerzan.

En Mendoza ya fueron detenidas 28 personas, 17 eran menores de 18 años. Se las acusó de “hechos vandálicos” en comercios de Las Heras, Rivadavia y Guaymallén. En Córdoba también la mayoría de los detenidos eran menores que entraron encapuchados a robar supermercados. Allí también hubo organización a través de mensajes de Whatsapp. La Policía de Neuquén, por último, registró varios intentos de robo en la capital, que se sumaron al que ocurrió en Cutral Co. Allí hubo seis detenidos. La presidenta de la Cámara de Comercio de Neuquén, Georgina Ñanco, dijo a los medios locales que "están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, pero no es la gente a la que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes".