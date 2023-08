Las redes sociales fueron, durante la tarde del martes, escenario de la puesta en marcha de un complot que, no por verosímil, resultó efectivo. A través de publicaciones y reuniones en vivo realizadas en X —la red social antes conocida como Twitter—, diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires fueron señalados como focos de saqueos a comercios. Con la intervención de diferentes cuentas identificadas abiertamente con el espacio que conduce Javier Milei, las conversaciones en X tuvieron un correlato en Whatsapp, aunque no se hicieron efectivas. Tal fue el caso de José C. Paz, Bahía Blanca, Moreno, Escobar y Morón.

En el municipio que conduce Mario Ishii, varios locales del centro bajaron las persianas antes de lo previsto por los rumores que crecían en la esfera digital pero que no se materializaron nunca. En un comunicado publicado en la web del municipio se informó: "ante rumores de supuestos saqueos en la ciudad, se desmiente categóricamente. Informamos a la población que los diferentes servicios transcurren con total normalidad."

Los locales que cerraron antes de hora se replicaron también en Morón. Alertados por cadenas de Whatsapp que convocaban a participar de saqueos, los comerciantes prefirieron prevenir el mal momento. El municipio también emitió un comunicado que, en este caso, advirtió: "Atento a la circulación de rumores sobre presuntos disturbios en áreas comerciales del distrito, el Municipio informa que no se ha producido ningún hecho de violencia en las calles de Morón, así como tampoco se registró ningún movimiento particular que merezca alguna medida especial." También se refirió a la proliferación de los mensajes en redes y señaló: "La multiplicación de mensajes alertando sobre episodios inexistentes busca generar inquietud y malestar entre la población y afectar las áreas comerciales, privando a empresarios y trabajadores de la posibilidad de funcionar con normalidad". Por último, el distrito que conduce Lucas Ghi destacó que "desde el Municipio, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las cámaras empresariales, trabajamos para que se retome la actividad en los comercios que bajaron sus persianas en la tarde de hoy como consecuencia de la difusión de esas falsas noticias".

Por su parte, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, publicó en sus redes sociales un "Comunicado ante maniobras políticas de baja calaña" refiriéndose a hechos similares en su distrito e hizo referencia a "una organización de personas con militancia política y vocación de agitar falsas noticias de supuestos saqueos a comercios a través de cadenas de Whatsapp con el objetivo de alterar la paz social y generar paranoia entre las y los vecinos menos atentos a la veracidad o no de los mensajes difundidos." El alcalde aseguró que "desde la secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana invitamos a las personas que difundían estos mensajes a que realizaran la denuncia, pero no sólo se negaron a hacerlo, sino también se desmintieron a sí mismos, en una muestra clara que su objetivo no era otro que sembrar la preocupación y el miedo entre nuestra comunidad."

En Moreno, ante una serie de rumores en la misma sintonía, la comunicación oficial aseguró que "no se ha producido ningún hecho de estas características. Todos los posteos son publicados desde perfiles falsos" y cerró: "Junto a la Policía de la Provincia, estamos recorriendo y monitoreando el Municipio, atentos a cualquier situación".

En Bahía Blanca, los mensajes se viralizaron desde el lunes y convocaban a realizar saqueos en los comercios de la ciudad. Tan específica fue la convocatoria que animaba a concentrarse en la Plaza del Mundo a las 19 y, de allí, dirigirse a un supermercado chino cercano. Tampoco se registraron incidentes en el lugar.