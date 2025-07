A seis meses de la muerte de Lucas Mercado, sus familiares marcharon en reclamo de justicia. Dos integrantes de la fuerza policial fueron imputadas recientemente por falso testimonio e incumplimiento de deberes, y se suman a los tres agentes ya procesados por vejaciones agravadas por la violencia y homicidio culposo. Estas cinco personas continúan en libertad y prestando funciones en la fuerza.

La marcha se realizó en el centro de la ciudad de Salta, se inició a las 18 desde las calles Buenos Aires y San Martín, siguió por la plaza 9 de Julio, se detuvo frente a la Central de Policía y finalizó en la intersección de Córdoba y San Martín.

Los policías Gonzalo Gabriel Federico, Pedro Sebastián Ruiz y Andrés Cristian Portal están imputados como coautores de vejaciones agravadas por la violencia y homicidio culposo. Además, las policías Nancy Robles y Patricia Gómez fueron imputadas por incumplimiento de deberes y falso testimonio.

"Mintieron en su relato y nos mintieron a nosotros en la cara diciéndonos que Lucas iba caminando, cuando en realidad, al recibir la golpiza que recibió, ya murió al frente del Hospital Ragone. Lo tiraron en la camioneta y así lo llevaron hasta la guardia del hospital y lo dejaron ahí muerto", dijo a Salta/12 la tía de Lucas, Beatriz Mercado.

El abogado querellante Orfeo Maggio añadió que las mujeres policías están ahora imputadas "Por una sencilla razón, porque ellas dicen cualquier cosa, dicen que el chico entró caminando al hospital, cuando es una mentira total y absoluta. Al chico lo tiraron y hay testimonios de que lo tiraron y está comprobado, y tenemos todas las cámaras de seguridad".

"Por eso el repudio, por la ira que sentimos, por estas cosas que uno llega a descubrir con el tiempo, marchamos en repudio a este accionar de los policías", manifestó Beatriz.

Por su parte, el abogado también señaló que la familia de Lucas "está podrida de que todos los días se encuentre un nuevo responsable, pero no se los mete presos, no se los procesa, no se los suspende de sus funciones". Por ello explicó que además del pedido de detenciones, el reclamo se dirige al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de la Policía de Salta, para que aparten de la función pública al grupo de policías con procesamientos en esta causa.

Lucas tenía 19 años, luchaba contra problemas de adicciones y atravesaba una crisis de ansiedad y pánico cuando, el 3 de enero, acudió al Hospital de salud mental Miguel Ragone a pedir ayuda. Fue acompañado por su madre, su padrastro y su hermano menor. Pese a insistir en las puertas de la institución sanitaria, el personal le negó asistencia.

Maggio explicó después de esperar en vano por la atención que no le dieron en el Hospital Ragone, Lucas se dirigía caminando hacia el Hospital San Bernardo, pero no llegó allí porque lo frenó la policía.

"Él fue a pedir ayuda con mi hermana y en un momento lo separan. Cuando él fue corriendo y se metió en un móvil policial, lo separan de mi hermana y a ella se la llevan en uno y a él en otro. Y a él, después de 45 minutos, una hora, mi hermana lo encuentra muerto", recordó también Beatriz.

Los efectivos llevaron a la madre con su marido y otro hijo más chico a un destacamento policial, mientras Lucas quedó con otros policías. Luego, la madre regresó al Ragone y allí vio a su hijo tirado en el suelo, en la entrada del hospital, donde yacía ya sin vida.

Beatriz denunció que los policías “lo tiraron en la camioneta y así lo llevaron hasta la guardia del hospital y lo dejaron ahí muerto”.

"Todos sabemos que (los tres policías) están procesados por homicidio culposo, por negligencia e imprudencia. Todos sabemos también que hubo un abuso de legítima defensa y un abuso de derechos. El chico se estaba resistiendo porque entendía que lo trataban mal los policías, porque entendía que excedían totalmente sus funciones. Sin embargo, al chico lo terminaron ellos mismos matando, ahogándolo, haciéndole inclusive submarinos, como está acreditado en el expediente", dijo el abogado querellante.

La autopsia determinó que Lucas falleció por "insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de edema agudo de pulmón por asfixia mecánica mixta, por compresión torácica combinada con sofocación por posición".

El abogado denunció que este caso presenta "una serie de situaciones que son gravísimas". "El chico se muere del espasmo y lo terminan tirando adentro del Ragone", afirmó.

Maggio ya pidió la detención de los tres policías y señaló además que los estudios toxicológicos que les hicieron revelaron que habían consumido cocaína.

"Las muestras científicas expedidas por el organismo CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), y que se acreditan en el expediente judicial, demuestran que, por ejemplo, un suboficial que llevó a cabo este procedimiento tenía tantos gramos de cocaína", dijo el abogado. Mientras que la orina de "otros dos suboficiales" también reveló que habían ingerido cocaína.

En la causa interviene el fiscal penal Gabriel González, quien todavía no brindó información oficial sobre las nuevas imputaciones.