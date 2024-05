Es el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y el catálogo de literatura infantil ofrece opciones para todo tipo de lectores y lectoras. Aquí una selección de las últimas novedades, para regalar, recomendar y compartir.



Mujercitas I (Edelvives). Fiel a su estilo, Edelvives no defrauda con esta edición que es una auténtica pieza de colección para los fanáticos de los libros ilustrados. El ilustrador andaluz Antonio Lorente imprime su mirada sensible y original a este clásico de Louisa May Alcott. Esta historia de época que explora las vidas e inquietudes de cuatro hermanas, se ha transformado en un relato universal de empoderamiento femenino para todas las generaciones. Edad sugerida: desde los 10 años.

999 grullas y un loro (Editorial AZ). La reconocida autora Silvia Schujer acerca a su público otra historia de empatía y solidaridad donde los animales son los protagonistas. Entre ellos, se destaca un loro contador de cuentos que cautiva a todos con sus habilidades narrativas. Pero un día todo cambia para el narrador y su público, y un suceso inesperado pondrá a prueba su capacidad de resiliencia. Ilustrado por Gaby Thiery, este libro está recomendado desde los 6 años.

Coco se cepilla los dientes (del Naranjo). Coco es un pequeño cocodrilo que odia lavarse los dientes. Y es que su boca tiene muchos (demasiados), y esa tarea lo cansa y lo aburre. Además, argumenta que la crema dental le pica. Pero resulta que ama comer bombones de pescado, y la mamá lo reta, pero no hay caso. Coco se va a la cama con la boca sucia. La autora Liliana Cinetto comparte esta historia con mucho humor y ternura para incentivar el hábito del lavado de dientes. Con ilustraciones de Laura Aguerrebehere y sugerida a partir de los 4 años.

Puro pelo y el perro zombie (Quipu). ¿Terror para los más chiquitos? Sí, claro. Victoria Bayona y Juan Chavetta son la autora y el ilustrador de esta aventura terrorífica imperdible, llena de misterios y un inesperado final. La protagonista es Puro Pelo quien una noche, en casa de su tía, escucha ruidos en la puerta. Grande es su sorpresa cuando descubre que el ruidoso era ¡un perro zombie! ¿Qué busca a esas horas y por qué tiene esa apariencia? Puro Pelo tendrá que averiguarlo. Edad sugerida: a partir de los 5 años.

¿Querés saber qué es el lenguaje? (Eudeba). Todos los días lo usamos y nos acompaña a cada rato, pero poco sabemos de su origen y de la profundidad de su significado. La doctora en Lingüística y docente Carolina Tosi acerca esta interesante y didáctica exploración sobre el mundo del lenguaje. ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Y para qué nos sirve? Esas son algunas de las cuestiones que se abordan en este libro ilustrado por Cucho Cuño y que forma parte de la colección ¿Querés saber? editada por Eudeba con el objetivo de alimentar la curiosidad de chicos y adultos de todas las edades.

Ramona, la patona (Chirimbote). En un mundo que construye un tipo de cuerpo como parámetro hegemónico de belleza, parece no haber lugar para lo diverso. Ramona es una de esas chicas que, como tantas, siente que no encaja en ese modelo porque tiene los pies muy grandes. Y sufre por eso. Pero en el camino conocerá a un grupo de amigos y amigas que le harán cambiar de perspectiva. Escrito por la activista trans Bárbara Di Rocco, e ilustrado por la artista no binarie Cartoon Marica (La Tini), este libro es un recurso ideal para trabajar en las casas y en las aulas con chicas y chicos de 5 a 11 años.

Perdido (Catapulta). Perdido recorre las calles en busca de un hogar. Perdido es un perrito que busca abrigo y comida en la inmensidad de la ciudad pero a nadie parece importarle. Hasta que un día alguien es capaz de verlo. Esta tierna historia escrita e ilustrada por Richard Jones les recuerda a los más peques la importancia del vínculo único entre los humanos y las mascotas. Edad sugerida: desde los 5 años.

El tiempo de las cerezas (UnaLuna). Nina vive con su familia en un país sin colores. Un ciclón arrasó con todo, y sólo quedaron los blancos, los grises y los negros. Pero Nina, que no conoció otra realidad más que esa, se pregunta cómo fue en algún momento vivir rodeada de colores, con frutillas rojas y limones amarillos. La escritora Agnès de Lestrade comparte con el público infantil este precioso relato ilustrado por Valeria Docampo que permite soñar que las cosas pueden ser de otro modo. Edad sugerida: a partir de los 3 años.

Visto de lejos (Limonero). Paolo es un nene curioso. De lejos, nota que su abuelo parece pequeño. Pero cuando se acerca, se vuelve más grande. Y entonces, se pregunta: ¿cómo es que, al mismo tiempo, lo pequeño puede ser grande y lo grande, pequeño? Una tarde, y con ayuda de unos amigos impensados, Paolo encontrará las respuestas que anda buscando. En este original libro álbum escrito e ilustrado por Lucas Nine, se invita a pensar que las cosas no siempre son lo que parecen a simple vista y que todo es una cuestión de perspectiva. Edad recomendada: A partir de los 6 años.

Mientras tanto en la Tierra (Fondo de Cultura Económica). El autor irlandés Oliver Jeffers ofrece otra de sus historias que combinan fantasía y reflexión. Un padre lleva a sus hijos a pasear en auto. Hasta ahí algo habitual si no fuera porque el recorrido los llevará a abandonar la Tierra y explorar otros planetas. El viaje espacial servirá de excusa para reflexionar acerca de los conflictos entre humanos a lo largo de la historia, y de lo efímero de la existencia. Lectura recomendada a partir de los 6 años.