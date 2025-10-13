La audiencia clave contra Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, concluyó este lunes. Hubo discusiones, llantos y se decretó un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de octubre, donde todas las partes deberán reducir la lista de testigos que estarán presentes en el juicio oral.

En esta oportunidad, debía decidirse si la acusada estaba en condiciones de enfrentar el proceso y tanto la acusación como la defensa presentarían sus pruebas. Según lo realtado por los testigos, se trató de una jornada “lenta” donde el abogado de la acusada, Flavio Gliemmo, hizo un planteo contra el fiscal Fernando Padovan. Allí Gliemmo sostuvo que ocultó parte de la prueba, lo que provocó que no pudieran verla en su totalidad. Frente a este escenario, solicitó la recusación de Padovan.

Quien también estuvo en la sala fue Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata.

Al concluir la jornada ambas se abrazaron y Alvite comenzó a llorar, hasta que fue separada para retirarse de la sala y regresar a su casa donde cumple prisión domiciliaria.

En una de las pocas resoluciones que sí se tomaron, se dispuso que la jueza Silvia Hoerr quedará a cargo del caso.

El hecho por el que se la juzgará ocurrió el 12 de abril de 2023, cuando Alvite conducía a gran velocidad por la Avenida 13 tras salir de un bar del centro platense junto a sus amigas. De acuerdo con las cámaras de seguridad, circulaba a más de 85 km/h y cruzó cuatro semáforos en rojo antes de chocar en la intersección con la Avenida 32 contra la moto de Walter Armand, padre de dos hijos, que regresaba a su casa después de trabajar.

El motociclista fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Esa misma madrugada, Alvite regresó a su vivienda y, según los peritajes de su celular, pidió a sus amigos “fingir demencia” para evitar responsabilidades.

La situación de Alvite empeoró, legalmente, por haber estado prófuga un mes, hasta que se entregó.

“La defensa presentó 100 testigos de manera escrita y tanto la querella como la fiscalía 35, por lo que da un total de 135 personas”, informaron. Semejante cantidad dio motivo a que se dispusiera un cuarto intermedio para que las partes “acoten la lista”. La nueva convocatoria es para el martes 28 de octubre a partir de las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Previo al comienzo de la audiencia los familiares de la víctima se reunieron en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 para continuar con el reclamo de justicia. Luego, varios de los allegados a Armand pudieron ingresar a la sala.