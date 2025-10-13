Finalizaron los octavos de final de Reducido y ya se conoce cuáles serán los equipos que pelearán por un lugar en las semifinales en busca del segundo ascenso a Primera División.

Gimnasia de Mendoza fue el primer equipo en ascender, luego de superar a Deportivo Madryn en la final por el boleto directo a la Liga Profesional. Ahora, el segundo lugar en la máxima categoría se definirá a través de los equipos del Reducido, a quienes a los ganadores de los octavos de final se le suma el Aurinegro.

Los cruces quedaron definidos y ya tienen los días y horarios confirmados: el sábado desde las 22, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio El Gigante del Norte.

El domingo habrá doble jornada: Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto a las 14.45, mientras que Atlanta visitará a Deportivo Morón desde las 17 en el Nuevo Francisco Urbano.

Los duelos de ida se cerrarán el lunes con el enfrentamiento entre Tristán Suárez y Estudiantes a las 19, en el estadio 20 de Octubre.

A partir de esta instancia, los encuentros se disputarán en formato ida y vuelta; en caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada debido a la ventaja deportiva.

Por otro lado, aún no se confirmaron los días y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

De esta forma, ya son ocho los equipos que se ilusionan con llegar a ocupar el segundo pasaje a la Primera División y acompañar a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.