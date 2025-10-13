Luego de haber anunciado y agotado su primer show el 18 de diciembre, Milo J sumó una segunda fecha el viernes 19 en el Estadio Vélez Sarsfield. Con el flamante La vida era más corta resonando en todas las plataformas digitales, el artistas moronense de 18 años sigue batiendo marcas y reafirmando su lugar de referente de una nueva generación musical. Las entradas para el concierto se encuentran a la venta a través de EnigmaTickets.

En su nuevo disco, el joven cantante explora una vertiente que trae renovación al rap y el hip hop apelando a... el pasado: "Ya estaba obsesionado con el folklore, pero de escucharlo, de mostrarle temas a todos mis amigos productores. Hice temas que eran corridos tumbados y hace un montón los pasé como a rasgueo de zamba, para divertirnos nosotros, los de la banda. Al folklore lo escuchaba de chico como todo pibito, está ahí, pero ya más de grande me llega por el Foco (rapero de Morón que colaboró varias veces con Milo), que me muestra varias canciones, así, al azar. Un poco de Cuti y Roberto Carabajal, un poco de Horacio Guarany… Y quedé loco, quedé fascinado y me puse a indagar", señaló en una reciente entrevista con Página/12. Así, con colaboraciones históricas y actuales, letras profundas y un abordaje sonoro que combina lo ancestral con lo moderno, el disco se presenta como un testimonio generacional cargado de memoria, cicatrices y búsqueda de identidad.

Los shows en Vélez marcarán el cierre de un año consagratorio en el que Milo J agotó cuatro Movistar Arena con la despedida de 166 y la presentación de 166 (Deluxe) Retirada, un proyecto que llegó por la puerta grande y con el corazón abierto. En estos conciertos recorrerá todo su repertorio, desde los discos 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, hasta las canciones inéditas que forman parte de su nueva etapa.