Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero

Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón

El jugador ya sumó sus primeros entrenamientos en City Bell, bajo las órdenes de Eduardo Domínguez, tras su regreso al fútbol argentino.

FOTO PRENSA ESTUDIANTES DE LA PLATA estudiantes de la plata adolfo gaich
Adolfo Gaich se entrena en el predio platense. (PRENSA ESTUDIANTES DE LA PLATA )

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

IA

Piernas

Por María Moreno

Hay palabras

“Contra este gobierno miserable”: El grito de guerra de Liliana Herrero y Susy Shock

Por Euge Murillo

Exclusivo para

Argentina's Sebastian Baez hits a return to Switzerland's Stan Wawrinka during their men’s singles match at the United Cup tennis tournament in Perth on January 7, 2026. (Photo by Antony DICKSON / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Francisco perdió con Munar y quedó eliminado en Adelaida

Con Cerúndolo afuera, la única esperanza es Báez

AME5188. CARACAS (VENEZUELA), 14/01/2026.- La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Rodríguez informó que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política. EFE/ Miguel Gutierrez

La presidenta encargada dijo que “se abre a un nuevo momento político” en el país

Delcy Rodríguez informó que 406 presos ya fueron excarcelados en Venezuela

Chanchos salvajes en Nordelta

En pleno debate por la expulsión de los carpinchos

Aparecieron chanchos salvajes en Nordelta

El ajuste que no se midió

Con el nuevo cálculo de IPC, la inflación de Javier Milei hubiera sido 11 puntos más alta

Por Vardan Bleyan

El País

Por una angina de pecho

Operaron a Eduardo Duhalde y le pusieron un stent

Bryan José Mayer

Bryan Mayer será jefe de gabinete

Designan en DDHH a un funcionario que funge de vocero de los militares y llama “terroristas” a las víctimas

Por Luciana Bertoia

En el décimo aniversario de su detención arbitraria

Las Madres de Plaza de Mayo exigieron la liberación de Milagro Sala

US President Donald Trump reacts as he speaks during the House Republican Party (GOP) member retreat at the Kennedy Center in Washington, DC, on January 6, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Decadencia histórica y violencia neocolonial

Por Juan Carlos Junio

Economía

Desempleo

Proyecciones privadas anticipan una suba de la desocupación

Otro año perdido para el empleo

Por Mara Pedrazzoli

Lavagna busca “limpiar” la estadística de creación de puestos de trabajo

El INDEC va contra Milei y quiere blanquear cuánto del empleo es delivery

Por Leandro Renou

Se facilita la importación

Qué va a pasar con los precios de los celulares tras la quita de aranceles y por qué podría haber más despidos

Por Vardan Bleyan

Actualización de escalas y topes de facturación

Monotributo 2026: ARCA difundió las nuevas escalas que rigen desde febrero

Sociedad

Experiencias porteñas para las familias

Agenda de eventos y actividades culturales gratuitas de verano en la CABA: qué hay para hacer

“No dejemos que nadie nos robe los sueños”

Miles de chicas y chicos disfrutan de las colonias de vacaciones en La Matanza

Vuelos especiales

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció su cronograma de vuelos

Tania Suárez

Una causa sin detenidos

Tania Suárez, la mujer que fue encontrada con vida y maniatada en Córdoba, habló con sus familiares

Deportes

FOTO PRENSA ESTUDIANTES DE LA PLATA estudiantes de la plata adolfo gaich

Estudiantes de La Plata celebró la llegada de su nuevo delantero

Adolfo Gaich llega para reforzar al campeón

FOTOBAIRES independiente godoy cruz felipe loyola

El chileno dejaría Independiente para ir a la Serie A

Loyola, cerca del Pisa italiano

SANTANDER, 15/01/2026.- Los jugadores del Barcelona celebran el primer gol del equipo en el partido de octavos de final de Copa del Rey que Racing de Santander y FC Barcelona disputan este jueves en El Sardinero, en la capital cántabra. EFE/Pedro Puente Hoyos

Eliminó de visitante a Racing de Santander

Copa del Rey: Barcelona sigue su marcha triunfal y pasó a cuartos

AL HENAKIYAH, 15/01/2026.- El argentino Luciano Benavides durante la úndecima etapa del Rally Dakar 2026, disputada este jueves entre Bisha y Al Henakiyah, en Arabia Saudí. EFE/A.S.O./F.Gooden/DPPI- SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El argentino lidera con 23 segundos de ventaja en la general

Rally Dakar: Benavides llegó a la punta en motos