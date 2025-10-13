Siete personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un auto en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en General Paz y avenida 9 de Julio, donde el conductor perdió el control del Ford Fiesta y embistió a los peatones y varias motos que se encontraban estacionadas en el lugar.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo arrolla a la motocicleta, un contenedor de basura y a las personas que transitaban por la vereda.

Además, varios de los transeúntes intentaron esquivar la embestida, pero fueron alcanzados por el rodado que terminó destrozado.

Efectivos de la Policía Caminera y personal de servicios de emergencia concurrieron al sitio, donde constataron el saldo de siete lesionados, quienes presentaban heridas de distinta consideración.

El automovilista fue trasladado a la Comisaría 1, al tiempo que los investigadores intentan determinar si se trató de una falla en los frenos o un error humano.