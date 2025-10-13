Melody Cerdán Avendaño tenía 14 años y murió de un disparo en la cabeza durante una fiesta clandestina en Bernal Oeste, partido de Quilmes. El crimen ocurrió en la madrugada del domingo, en una vivienda de Villa La Iapi donde se organizaban con frecuencia encuentros a los que asistían decenas de adolescentes sin ningún tipo de control. La policía detuvo a un sospechoso de 17 años y busca a otro joven de 18, conocido en el barrio como “Capucha”.

El lugar del homicidio es una casa particular sobre la calle Pampa, entre 176 y 177. Allí se cobraba una entrada de 500 pesos y se vendían bebidas alcohólicas. No había adultos a cargo ni restricciones de edad. Vecinos del barrio contaron que este tipo de fiestas eran frecuentes y que, pese a las denuncias, nunca hubo controles municipales.

Según el relato de los testigos, en la madrugada se desató una pelea entre dos adolescentes que rápidamente degeneró en corridas, gritos y pánico. “Se escucharon varios tiros y todos empezaron a correr. Nadie entendía qué pasaba”, contó una de las jóvenes, que logró escapar. En medio de ese caos, Melody cayó al suelo con una herida en la cabeza. Sus amigos llamaron al 911 y una ambulancia del SAME la trasladó al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron su muerte poco después de su ingreso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes y de la Comisaría Séptima. La causa fue caratulada como homicidio. Durante la madrugada varios adolescentes fueron demorados para la toma de testimonios, y los investigadores intentan reconstruir la secuencia del hecho: quiénes portaban armas, desde dónde se efectuaron los disparos y quién disparó el proyectil que mató a Melody.

En el lugar del crimen, la policía secuestró teléfonos celulares que serán peritados en busca de audios, mensajes y videos. También se revisan las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para rastrear los movimientos previos y posteriores a la balacera. Los peritajes balísticos y los estudios de residuos de pólvora serán clave para identificar a los tiradores.

En las últimas horas fue detenido A.S., de 17 años, quien se encontraba en la misma vivienda donde transcurrió la fiesta y mataron a Melody. La casa fue allanada y clausurada preventivamente. En tanto, continúa prófugo T.G., de 18 años, señalado como el otro participante de la pelea y principal sospechoso de haber disparado el tiro mortal.

El crimen de Melody generó conmoción entre los vecinos de Villa La Iapi, que desde hace meses vienen reclamando controles frente a las fiestas que se organizan sin autorización. “Pasan música hasta la madrugada, venden alcohol a los chicos y nadie se mete”, contó una vecina. Desde el entorno de la familia señalaron que hay muchos testigos del episodio, pero temen declarar por miedo a represalias.

Los padres de Melody iniciaron una colecta solidaria en redes sociales para afrontar los gastos del sepelio y reclamaron justicia. “Era una nena, fue a divertirse y no volvió más”, dijo un familiar. Mientras tanto, los investigadores continúan con la búsqueda del segundo sospechoso y con el análisis del material secuestrado para esclarecer un crimen que volvió a exponer la violencia y la falta de control en las fiestas clandestinas donde los adolescentes quedan librados a su suerte.











