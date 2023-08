En medio de las denuncias por robos organizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ordenó reagrupar a los efectivos de la Policía que integran 16 grupos de la Fuerza Barrial de Aproximación. Además, se dispuso que actúen sin armas letales ante eventuales avanzadas en grupo sobre comercios.

En una comunicación emitida por la División de Gerenciamiento Operativo, el Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni suspendió todos los servicios de la Fuerza Barrial de Aproximación y los reagrupó para estar disponibles ante eventuales robos en comericos de la Provincia.

Según precisaron, deberán actuar con armas no letales, equipados con escopetas con postas antitumulto.

En tanto, Berni confirmó que ya había 36 detenidos por “incentivar actos de vandalismo” mediante robos organizados a supermercados en distintos puntos del Conurbano. Según detalló el ministro, existió una “campaña masiva” a través de las redes sociales para fomentar la violencia.

“Hubo un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche, a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron, de manera coordinada, varios intentos de robo en diferentes supermercados y lugares comerciales”, indicó Berni.

En este sentido, el ministro aseguró que no se trata de saqueos ni de un “robo común”, sino que la calificación penal es “robo en banda” y detalló que tiene una pena de hasta 15 años de prisión. “La policía actuó rápidamente”, indicó el funcionario.

Este miércoles, Berni mantendrá una serie de encuentros con fiscales federales y autoridades provinciales con el objetivo de actuar de forma coordinada para que se avance rápidamente para hallar a los culpables.

“Además, es incitación al robo. Inclusive usan menores para que roben cigarrillos y bebidas alcohólicas. Vamos a ser muy fuertes con la ley, y a que al menos estas 40 personas que han sido detenidas no tengan ninguna duda que van a tener para un buen rato”, enfatizó.

Berni además detalló los casos ya comenzaron a ser judicializados. “La Justicia investigará de dónde surgieron estos bombardeos mediáticos incitando al robo”, señaló el ministro, que además indicó que “la sociedad se mantuvo al margen" y que “los que incitaron al robo fueron personas puntuales”.

"La Policía contuvo en todos los lugares, actuó de manera rápida. Tenemos cuatro helicópteros volando permanentemente, grupos de apoyo, distintas herramientas, un helicóptero filmando a las personas, poniendo toda la tecnología al servicio del cuidado de los intereses de los bonaerenses", finalizó.



Investigan a 4 personas por el robo a un supermercado en José C. Paz

Una jueza de Garantías del Departamento Judicial de San Martín confirmó este miércoles que tres hombres y una mujer fueron aprehendidos en su jurisdicción acusadas de ser parte de un grupo de unas 80 personas que entraron a robar a un supermercado de la localidad bonaerense de José C. Paz y precisó que serán indagados en las próximas horas.



La jueza Elena Gabriela Persichini, a cargo del Juzgado de Garantías 6 de San Martín, dijo esta mañana en declaraciones formuladas a radio La Red que los detenidos tienen entre 20 y 46 años, y que se les imputa el robo cometido ayer en un supermercado de la firma Día % de José C. Paz..



"Yo no tengo más que un solo hecho a las 16.45 en el supermercado Día del barrio Frino de José C. Paz, donde se detuvo a tres masculinos y una femenina. Procedieron a ingresar prima facie. El fiscal ordenó a la aprehensión de estos sujetos cuando en realidad ingresaron 80 personas rompiendo todo y llevándose mercadería", dijo la magistrada.



La jueza relató que el supermercado "tenía cerrada sus rejas, sus puertas" cuando las personas "ingresaron, rompieron todo y empezaron a sacar todos los elementos que había", por lo que el local "quedó vacío por dentro".