La presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, volvió a insistir este miércoles con los peligros que conlleva el voto electrónico para el sistema democrático y aseguró que su implementación en la Ciudad de Buenos Aires es "un capricho" de Mauricio Macri.

En diálogo con AM750, Busaniche expresó que es "una amargura escuchar que se promete como un avance algo que es un retroceso" y remarcó que muchos países de Europa dejaron de usar el voto electrónico.

Hace un tiempo, Fundación Vía Libre advirtió de los peligros de esta clase de sistema de sufragio y presentó un amparo y una cautelar ante la Justicia de Buenos Aires para impedir que se pusiera en práctica. No obstante, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo implementó en las últimas elecciones PASO en la Ciudad de Buenos Aires, con un pobre resultado que dejó en evidencia la falla del sistema.





En este sentido, Busaniche dijo que "con lo último que podemos jugar es con el sistema electoral porque es el reaseguro del sistema democrático", ya que "el acto electoral tiene que ser transparente, claro, participativo, ser legítimo y algo controlado por los ciudadanos, la justicia, los partidos políticos y las instituciones del Estado". Y señaló que (Horacio Rodríguez) Larreta privatizó el acto electoral".



"Fue un acto privado en el que ninguno de los actores clave del sistema político pudo efectivamente auditar la elección", remarcó.

El voto electrónico, "un capricho de Mauricio Macri"

Asimismo, la titular de Fundación Vía Libre señaló que el voto electrónico "fue un capricho" del expresidente Mauricio Macri: "Cuando (Mauricio) Macri asume como jefe de Gobierno en CABA en su primera gestión, llegó diciendo que iba a cambiar el sistema electoral para integrar el voto electrónico, y cuando asumió la presidencia lo primero que hizo fue presentar un proyecto de ley que tuvo media sanción en Diputados y que estuvo a un pelito de ser aprobado en el Senado para cambiar todo el sistema electoral y usar las maquinas de la firma MSA".

En esa línea, Busaniche remarcó que las máquinas que se utilizaron en las PASO en CABA fueron las mismas que usaron en las elecciones presidenciales en Paraguay, como así también en los comicios provinciales en Salta y Neuquén. "Una de las cosas que documentó la jueza (federal con competencia electoral, María) Servini es que, cuando se prendió una y una persona fue a votar en esa, aparecieron en la pantalla boletas de Paraguay", dijo.

Por último, advirtió que "si la política no se compromete con esta situación, poco podemos hacer los y las ciudadanas y las asociaciones civiles".

"Expertos saben que el voto electrónico no sirve y es dañino para la democracia. Si bien nos alegra que no se vaya a usar en octubre, lamentamos que sea por la inoperancia de la empresa y no por las cuestiones de fondo", concluyó.