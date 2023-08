Un equipo de más de cien científicos logró descifrar la secuenciación del cromosoma Y humano, en un importante paso para conocer su papel real en el desarrollo, la fertilidad o el cáncer.

La secuenciación completa del cromosomaeray sus detalles se presentan en dos artículos en la revistaDetrás de este logro está el(Telómero a Telómero), el mismo que en 2022 publicó en seis artículos en la revista Science y en una docena de escritos complementarios en otras publicaciones la primera secuencia completa del genoma humano.Ese mapa casi acabado -al que le faltaba "la fotografía" definitiva del cromosoma Y- venía a rematar el hito conseguido dos décadas atrás, cuando se cartografió cerca del 92 % del genoma humano, lo que ya supuso una revolución en la biología y la medicina.En 2022 se aportaron datos del 8 % restante y se revelaron regiones ocultas importantes para entender las enfermedades genéticas, la reproducción o la diversidad humana. Los artículos que se publican este miércoles en NatureAhora se ha conseguido secuenciar por completo el cromosoma Y,, explica un comunicado delque dirige la investigación.El cromosoma Y, junto con el cromosoma X, suele serAunque estos cromosomas desempeñan un papel central, los factores que intervienen en el desarrollo sexual humano están repartidos por todo el genoma y son muy complejos,, detalla el NHGRI y la Universidad Johns Hopkins.Estas categorías no son equivalentes al género, recuerdan estas instituciones, que añaden que trabajos recientes demuestran que los genes del cromosoma YEl cromosoma Y ha sido; ensamblar los datos de su secuenciación es como intentar leer un libro largo cortado en tiras.Lapermitieron a los investigadores resolver estas secuencias de ADN.Los nuevos datos rellenan lagunas en más del 50 % de este cromosoma, descubriendocon implicaciones, por ejemplo, para la fertilidad,Cuando los científicos y los médicos estudian el genoma de un individuo,para determinar dónde hay variaciones, detalla por su parte la Universidad de California.Hasta ahora la porción del cromosoma Y del genoma contenía "grandes lagunas" que dificultaban la compresión de las variaciones y las enfermedades asociadas."Cuando se encuentran variaciones que no se han visto antes, la esperanza es siempre que esas variantes genómicas sean importantes para entender la salud humana", detalla Adam Phillippy, líder del consorcio e investigador del NHGRI.Para el investigador, las variantes genómicas médicamente relevantes pueden ayudar a diseñar mejores diagnósticos en el futuro.Eles el conjunto completo de instrucciones de un organismo, un libro que está escrito con combinaciones dedesignadas con las letras A, T, C y G (adenina, timina, citosina y guanina); estas se denominanPara los humanos, este manual de instrucciones contiene unos, las cuales se encuentran en lo. Secuenciar significaen un segmento de ADN.La secuenciación definitiva del cromosoma Y añadea la referencia del genoma humano, resumen sus responsables.Estas bases revelan la existencia depara quienes estudian cuestiones relacionadas con la reproducción o la evolución.El mapa completo del cromosoma sexual masculino se publicó en uno de los artículos de. En el otro se informa de la secuenciación de 43 cromosomas Y humanos diversos, que representan a 21 poblaciones diferentes.Los ensamblajes proporcionan una visión más detallada de la variación genética a lo largo de 183.000 años de evolución humana y revelan nuevas secuencias de ADN, firmas de regiones conservadas y conocimientos sobre los mecanismos moleculares que contribuyeron a la compleja estructura del cromosoma Y.

Seguí leyendo