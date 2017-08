Su nombre debería haber permanecido en el anonimato, pero tras haber sido mencionado públicamente con su nombre completo y dirección por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el testigo protegido del caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado decidió grabar un video para resguardar su seguridad.

Se trata de Ariel Garzi, el joven que denunció que alguien lo atendió durante 22 segundos en el celular de Santiago Maldonado 24 horas después de su desaparición.

En una conferencia de prensa en el Senado, el 16 de agosto, Bullrich, al explicar los pasos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto, dio su nombre completo, el de su padre y la dirección donde vive, violando la protección que le correspondía.

Desde ese momento, Garzi teme por su vida y decidió que se exponga su nombre y su rostro con el objetivo de resguardarse. Así lo manifiesta en el video que grabó para que se conozca su rostro y evitar represalias.

En declaraciones a la revista Cítrica, el joven contó que "hasta que habló Bullrich estaba escondido por temor, resguardándome. Desde que me dejaron al descubierto, no me quedó otra que hacerme público para resguardar mi seguridad".