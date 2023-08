Una mujer que había sido detenida junto a su padre en el marco de la causa por el femicidio de Naiara Durán, la joven hallada asesinada a puñaladas dentro de un tacho de aceite de 200 litros en la ciudad bonaerense de San Pedro, fue liberada en las últimas horas por la fiscal del caso, ante quien presentó pruebas para demostrar que estuvo en otro sitio al momento del hecho, informaron hoy fuentes judiciales.



En tanto, la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviana, indagó este mediodía a Mario Franco (73), quien se negó a prestar declaración y continuará detenido por el femicidio junto a otra de sus hijas y su yerno, quien había sido pareja de Durán, añadieron las fuentes.



La liberada es Camila Franco (24), quien es su declaración indagatoria aportó pruebas que permitieron demostrar dónde estuvo el día del femicidio. Los voceros explicaron que, si bien la joven fue liberada, no quedó aún desvinculada de la causa.



Por el femicidio también están detenidos Daniela Candelaria Franco ---hermana de la liberada e hija del hombre indagado-- y su pareja, Francisco Leonardo Vlaeminck (35), quien es ex de la víctima y padre de uno de sus tres hijos, quienes están acusados de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio" en el caso de él, y ella por el mismo delito, pero solo con el primero de los agravantes.



Esta pareja había sido detenida el fin de semana pasado en su domicilio de la calle Primera Junta al 500, a unas doce cuadras de la casa de la calle Güemes, donde los peritos hallaron manchas de sangre que se investigan si pertenecen a la víctima.



En el lugar también se incautaron tres teléfonos celulares, un punzón, un destornillador y pelos que serán analizados.



Los pesquisas llegaron hasta esa vivienda luego de determinar mediante el análisis de cámaras de seguridad que Durán fue en moto hasta allí, ingresó al lugar, pero no se registró su salida del mismo.



En tanto, las otras dos aprehensiones se concretaron el martes en un domicilio de la calle Güemes al 100 de San Pedro, donde se secuestraron un Renault Sandero y un Renault 11, tres teléfonos celulares, una silla y una soga.



Además, los pesquisas allanaron un taller situado en la calle Juan Ismael Giménez al 1200, enfrente de donde apareció el cuerpo de la víctima, en el que se incautaron otros dos celulares.



El femicidio de Durán fue descubierto el jueves de la semana pasada, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) encontraron el cadáver de la joven envuelto en una lona, dentro de un tacho de 200 litros y con signos de haber recibido varias puñaladas.



La víctima, madre de tres niños, se encontraba desaparecida desde el domingo 13 de agosto último y su abuela había realizado el miércoles siguiente una denuncia de averiguación de paradero ante la Policía de San Pedro.



A su vez, el resultado preliminar de la autopsia determinó que la víctima sufrió siete puñaladas y que una vez fallecida le quebraron una muñeca.