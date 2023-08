El diputado nacional Lucas Godoy (FdT) defendió ayer el proyecto de ley que prevé la cesión de 40 hectáreas pertenecientes a la Estación Experimental INTA de Cerrillos al gobierno de Salta para ser destinadas a la construcción de planes de vivienda. “Vi una reacción muy agresiva, no del INTA, sino de la Asociación Cooperativa del INTA y de la Sociedad Rural Salteña que me hace pensar que hay intereses económicos por detrás para que no se toquen esas tierras”, aseguró el legislador.

En declaraciones al programa Cuarto Oscuro que se transmite por radio La Cuerda, Godoy aclaró que la iniciativa fue conversada con las autoridades del INTA y del gobierno de Salta, y recordó que por el momento solo obtuvo un dictamen en al Comisión de Legislación General, “todavía falta un trecho largo para que se apruebe este proyecto: recién obtuvo dictamen de Legislación General y le falta el de la Comisión de Presupuesto, el debate en Diputados y después su tratamiento en el Senado”, explicó.

“Lo vengo trabajando hace más de un año al proyecto con la propia gente del INTA. Me sorprendió la reacción, porque es una cesión de 40 hectáreas para solución habitacional", un "gran problema en Salta", con decenas y miles de familias que tienen no pueden resolver su necesidad habitacional.

Godoy detalló que hubo "no menos de cinco reuniones" para tratar este proyecto, de las que participó también la provincia de Salta, que está particularmente interesada en estas tierras “porque había conseguido financiamiento para la construcción de viviendas" y, por otro lado el INTA estaba interesado en que la Provincia le otorgara "lugares para oficina o campos para realizar la actividad experimental del INTA, en Anta, El Galpón”. “Oficinas y lugares para atención en Cafayate, San Carlos, en Morillo, en San Antonio de los Cobres, y todo eso iba encaminado razonablemente".

Por esto, dijo que le sorprendió la reacción ante la novedad del dictamen a favor de la iniciativa. El diputado contó que las tierras cuya cesión se plantea “hoy están arrendadas”, y adelantó: "Voy a pedir informes sobre las tierras arrendadas, los beneficiarios y qué se hace con esos recursos públicos”.

Añadió que estas tierras están “desmembradas del casco principal” del INTA Cerrillos, que es de alrededor de mil hectáreas, porque están separadas por la autopista circunvalación. “Evidentemente, cuando uno toca intereses económicos tiene que soportar el vuelto, las repercusiones", ratificó.

E insistió en que el proyecto de ley busca atender dos aspectos: "resolver la demanda habitacional y ayudar al funcionamiento del INTA”. En el mismo sentido, amplió que si estas sirven para viviendas, si hay financiamiento, como dijo la Provincia que hay para la construcción de un plan habitacional, "entonces tenemos que buscar resolver por lo menos el problema de más de 40 mil salteños que están buscando una solución de una vivienda. Y por el otro lado, fortalecer el funcionamiento del INTA que no solamente tiene que estar concentrado en Cerrillos, sino también en Las Lajitas, como ellos mismos piden, o en El Galpón, como ofrece la provincia, en las oficinas que también pide el propio INTA. Todo esto que yo estoy contando está en el expediente, para que se vea que no es un trabajo que se hizo a espaldas de nadie, sino mancomunado con el INTA y con la provincia”, afirmó.

En abril de 2021 una iniciativa del diputado nacional Carlos Selva, de la provincia de Buenos Aires, impulsaba la cesión de 596 hectáreas del INTA Cerrillos a favor de la provincia, también para la construcción de planes de vivienda. Sin embargo, esa iniciativa quedó en suspenso porque las autoridades del INTA cuestionaran que no se les había dado participación en su elaboración.

Godoy recordó ayer este hecho, recordó que "efectivamente el INTA no había sido consultado", y añadió que luego él mantuvo "no menos de cinco reuniones y llamados telefónicos innumerables" con las autoridades del organismo nacional. "Son reuniones públicas, así que no pueden ser negadas, tanto es así que hay notas enviadas por parte de las autoridades del INTA a la Provincia" en las que se hace referencia a esos encuentros con Godoy y la diputada nacional Pamela Calleti y se detallan las necesidades del INTA de contar con "edificiones, construcciones y/o terrenos en diferentes municipios de la provincia de Salta".

“En este caso es un proyecto de 40 hectáreas y sí fueron dialogadas y estaban de acuerdo, me sorprende si ahora se sorprenden ellos, justamente. Porque estaba conversado, porque la provincia se había comprometido a avanzar en una solución a los pedidos del propio INTA y la idea es que eso suceda” antes de que la cesión de esas tierras, ratificó el legislador. “Tanto estaban de acuerdo que en su momento se planteó que trabajadores del INTA tengan un cupo en ese plan de vivienda”, concluyó.