Gonzalo Martínez, uno de los héroes de River Plate en la consagración de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, expresó su intención de "redoblar la apuesta" en su regreso al club de Núñez.



“Vengo a redoblar la apuesta y quedar en la historia del club con nuevos desafíos, porque lo qué pasó ya está en el pasado. Me tomo con mucha responsabilidad esta nueva etapa y hay que mirar el futuro de este año y de la Copa (Libertadores) del año que viene”, dijo, tras cumplir con la revisión médica de su transferencia.



“Estoy muy feliz con la decisión de volver, se extrañaba todo esto, el cariño de los hinchas y el agradecimiento, tenía muchas ganas de compartir el vestuario de River", comentó el flamante refuerzo del plantel de Martín Demichelis.



Martínez se liga a River en proceso de recuperación de una lesión ligamentaria de rodilla, y tras salir libre del club Al Nasrr de Arabia Saudita. "Estoy muy bien, es cuestión de tiempo, de no hacer locuras y de tener paciencia. El doctor dirá cuando puedo volver a jugar, yo estoy haciendo todo para poder hacerlo lo antes posible, pero no hay que apurarse”.



El mediocampista mendocino firmó su contrato el miércoles y se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros. "Sabía que se iba a dar la vuelta en algún momento. Todavía no hablé mucho con Demichelis, sí me reuní con él antes de la firma para mostrarle mis ganas y le dije que para mí River siempre fue primordial", concluyó.

Por su parte, el entrenador de River prepara el equipo para jugar ante Barracas Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, con Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz disponibles desde el arranque y con algunas sorpresas.



El volante uruguayo regresa tras un proceso febril que lo dejó afuera de la convocatoria ante Argentinos Juniors, mientras que el capitán también estará en la plantilla inicial, tras ingresar en el segundo tiempo el domingo pasado en la derrota 3-2, debido a la lesión de Rodrigo Aliendro.



Si bien no hay confirmación del equipo y recién en las horas previas al partido ante Barracas Demichelis comunicará el conjunto inicial, se esperan algunos cambios y hubo ensayos con retoques tácticos en todas las líneas.



Al menos en los trabajos del jueves a la noche, el técnico hizo algunas pruebas con Santiago Simón de lateral derecho por Milton Casco, la de Manuel Lanzini por Ignacio Fernández, y la continuidad de Matías Kranevitter sin el uruguayo De La Cruz en el equipo.



De todos modos, trascendió que fueron sólo pruebas y que el equipo sería con Franco Armani; Milton Casco, Mammana, Funes Mori, Enzo Díaz; Pérez, Palavecino; De La Cruz o Kranvitte; Barco, Ignacio Fernández; Borja.



Con este panorama el equipo se entrenó en el River Camp de Ezeiza, de cara al partido del domingo en busca de aumentar la racha de victorias consecutivas como local, que es un récord histórico con 15 triunfos a los que llegó cuando le ganó 2-1 a Inter de Porto Alegre.