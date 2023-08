Patricia Bullrich ya tiene organizados quiénes serán los ejecutores del feroz plan de ajuste que promete, en caso de llegar a la Casa Rosada. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) reunió ayer a su equipo económico con el objetivo de mostrar volumen de gestión y apuntalar la agenda de cara a las elecciones de octubre.

La coyuntura económica, junto a la seguridad, será uno de los ejes de campaña sobre los que Bullrich insistirá en las próximas semanas. Su principal referente en el área es el diputado Luciano Laspina, uno de los candidatos a quedarse con el Palacio de Hacienda o la presidencia del Banco Central, en un eventual gobierno cambiemita. Fue justamente Laspina quien ayer coordinó el encuentro, repasó los puntos programáticos de JxC y brindó instrucciones concretas para consolidar el plan y las medidas que se aplicarían desde el primer día.

La palabra de Bullrich

Durante su exposición del centro porteño, Bullrich instó a dejar "atrás una sociedad de búsqueda de rentas, transferencias y de prebendas surgidas al calor de las regulaciones estatales y las distorsiones de la política económica". En esa línea, la exfuncionaria de Mauricio Macri aseguró que las prioridades de su eventual gobierno se centrarían en bajar la inflación y en desarrollar un programa "de crecimiento" de la Argentina basado en "el equilibrio fiscal y estabilización monetaria", que incluyen una salida rápida del "cepo cambiario" --lo califica "instrumento de tortura"--, una "reducción acelerada" de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la eliminación del déficit de las empresas públicas.

Además de su compañero de fórmula, Luis Petri, entre los presentes estuvieron: Dante Sica; Eduardo Levy Yeyati; Ricardo López Murphy; Guido Sandleris; Hernán Lacunza (remoto); Martín Tetaz; Daiana Fernández Molero; Enrique Cristofani; Horacio Tomás Liendo; David Sekiguchi; Alberto Fohrig.

"Están todos los economistas de Juntos por el Cambio, los sacamos a todos a la cancha, con el diagnóstico de que la inflación está matando a nuestra sociedad", afirmó Bullrich a la prensa al arribar al encuentro. También sostuvo que el país está "en un desorden en materia económica" y que el actual ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, "hace cada día las cosas peor".

El fin del evento fue ordenar el discurso interno --las propuestas de campaña y críticas al gobierno nacional-- y exhibir hacia afuera capacidad de gestión, con economistas que tienen trayectoria en la administración pública, en contraposición a la inexperiencia que ofrece La Libertad Avanza de Javier Milei.

La titular del PRO en uso de licencia también busca mostrar sus diferencias con el gobierno de Macri. Por eso mismo, apunta contra la estrategia que tuvo el ministerio de Desarrollo Social que conducía Carolina Stanley. Al respecto, Bullrich planteó que "hubo una concepción equivocada" dado que "se siguió con los mismos intermediarios --las organizaciones sociales-- por el miedo a lo que pudiera pasar".



"Yo lo discutí en su momento en el Gobierno, y siento que, cuando vos gobernás con miedo te paralizás", dijo Bullrich, quien en ese momento ocupaba la cartera de Seguridad nacional.



Al ser consultada acerca de si Macri gobernó con miedo, manifestó: "No creo que Mauricio. El ministerio de Desarrollo Social gobernó siempre con miedo de que le iban a tomar la calle, y vos tenés que atacar el problema. Si no atacás el problema, siempre vas a tener el miedo, que se va a potenciar".



Más allá de las críticas, Bullrich se esfuerza por ordenar la tropa después de lo que fue la sanguinaria interna de las primarias. El jueves, once días después de las PASO, ensayó una muestra de cohesión para las elecciones de octubre con una reunión de gobernadores, legisladores y referentes de la coalición, donde estuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que pondrá "todo" para que la exministra de la Alianza sea elegida presidenta.



Más temprano, la exministra le prometió ante empresarios reunidos en el Consejo de las Américas "un shock de orden, ejecutado con capacidad y con convicción" en caso de ganar las elecciones de octubre.

Ministro de Economía

Una de las incógnitas que sobrevuela a Juntos por el Cambio pasa por quién ocuparía el Ministerio de Economía en un gobierno de Bullrich. La victoria de Milei y la agenda 100 por ciento económica que recita el libertario obligó a Bullrich a acelerar definiciones. Si bien el diputado santafesino Luciano Laspina la acompaña desde hace meses, la figura de Carlos Melconian, de la Fundación Mediterránea, emerge en el horizonte.



Ayer en declaraciones radiales, la exministra aseguró que la decisión la tomará "en los próximos días". "Estoy esperando que (Carlos) Melconian venga de afuera y tendré una charla con él", resumió. El expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri está en el exterior desde hace una semana y media, aunque mantiene fluidas conversaciones con Bullrich e incluso estuvo en contacto con Rodrigo Valdés, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, para explicarle el plan económico de Juntos por el Cambio.

No fue el único. Laspina, Guillermo Mondino, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidotti también mantuvieron encuentros virtuales con Valdés y Luis Cubeddu, jefe de misión del FMI para la Argentina, para acercarles el programa de Bullrich. Según el ministro de Economía, Sergio Massa, en esas reuniones Juntos por el Cambio hizo todo lo posible para que el organismo de crédito frenase los desembolsos de fondos pautados con el gobierno nacional.