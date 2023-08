Gracias a una inversión de 40 millones de pesos en equipos y tecnología, el millón de personas que vive en la Región Sanitaria VIII, que está compuesta por 16 municipios, tendrá su debida cobertura y no deberá acudir a una derivación lejana para la atención de diferentes patologías arrítmicas. Hasta la semana pasada, los bonaerenses contaban con una única Unidad de Arritmias, la cual está emplazada en el Hospital San Martín de La Plata.



Ahora, el Ministerio de Salud bonaerense creó en Mar del Plata la segunda Unidad de Estudios y Tratamientos de Arritmias de la provincia de Buenos Aires, que funciona a la par entre el hospital Oscar Alende y materno infantil Victorio Tetamanti. Verónica Martín, directora ejecutiva del hospital Alende, le aseguró a este diario: "Que hoy un hospital público tenga una unidad de vanguardia, con tecnología equiparable a la que podés encontrar en las mejores clínicas del país, es un logro de la gestión sanitaria provincial y del gobernador Axel Kicillof".

Quienes componen el entramado sanitario de la provincia, desde los médicos marplatenses hasta los funcionarios de la cartera de Salud, trabajaron en conjunto durante más de un año para llevar a cabo el proyecto que se vio realizado días atrás y que, en tan solo un día, realizó tres operaciones de corazón para eliminar arritmias complejas. La nueva Unidad Arritmias cuenta con equipo de ablación, bomba de irrigación y eco intracardíaco. El equipamiento de navegación electro anatómica tridimensional permite realizar estas operaciones tanto en pacientes adultos como en pediátricos.

Durante el procedimiento los profesionales ingresan, a través de una vena, diversos catéteres que son guiados hasta las cavidades cardíacas. A través de un una ecografía del corazón, que permite ver el trazado del mapa cardíaco, los especialistas detectan el lugar donde se inicia la arritmia y allí la eliminan mediante el catéter por radiofrecuencia, lo que permite que el ritmo del latido vuelva a la normalidad. Lo llamativo de este tipo de intervenciones es que, al día siguiente, el paciente está en condiciones de regresar a su hogar.

La directora ejecutiva explica que "las arritmias son trastornos en la conducción del ritmo cardíaco, que puede tener que ver con la conducción eléctrica dentro del corazón, y que trae dificultades". Señala que estas "pueden ser arritmias benignas, pero en casos contrarios pueden derivar en una muerte súbita". "A quienes tienen riesgo de muerte súbita les cambia completamente el diagnóstico, por eso es muy importante poder dar respuesta desde un hospital público provincial a este tipo de patologías, que no son tan infrecuentes como uno cree", detalla.

Además de ser directora ejecutiva del Hospital Alende, Verónica Martín es médica especialista en Medicina del Trabajo. "Antes de la creación de la Unidad, habíamos realizado algunas intervenciones de este tipo, pero en ese caso había que recurrir a distintos mecanismos para poder disponer de la tecnología necesaria, ya que no era tecnología que teníamos en el hospital. Esta unidad ya se suma a la estructura orgánica del hospital, es propia y continuará a lo largo del tiempo", le cuenta Martín a BuenosAires/12.

"Me genera orgullo y me da mucha satisfacción ser parte de una unidad de estas características, esto es de suma importancia porque en toda la provincia solamente funcionaba una única unidad", dice Martín, y agrega: "El sistema de salud tiene que dar respuesta en todo este tipo de situaciones, y previo a esta creación, la única manera que teníamos era mediante una derivación. Sumado a que tenemos equipamiento de nivel en un hospital público, la Unidad implica un recurso humano sumamente calificado y nosotros tenemos dos profesionales que son de primera línea."

Cuando Martín habla de profesionales de primera línea, hace referencia a Javier Chávez y Gonzalo Videla, dos médicos cardiólogos electrofisiólogos que comandan el equipo interdisciplinario encargado del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de taquicardias, evaluaciones de riesgo de muerte súbita y trastornos del ritmo cardiaco.

Cuando recuerda de qué manera se construyó este proyecto, Martín habla de "una sumatoria de esfuerzos". Destaca el rol de la Dirección provincial de Hospitales, a cargo de Juan Riera y señala que "desde un primer momento tomó el caso y trabajó con el ministro Nicolás Kreplak para liberar la partida de financiamiento y obtener los recursos", que en su mayoría son artículos importados. "Hubo una decisión política de dar respuesta a un montón de personas para que tengan acceso de calidad e inclusivo, cosa que en cualquier otro lugar no hubiera pasado, ya que la gente habría quedado afuera del sistema de salud", destaca.

La médica, que comanda los destinos del hospital Alende desde 2020, destaca que "el respaldo del Estado bonaerense se nota totalmente", ya que "no es posible dar respuesta a las distintas situaciones del hospital, y más de uno de altísima complejidad como lo es el Alende, si no hay recepción a los proyectos y no se incorpora recurso humano calificado ni servicios técnicos". Y sentencia: "Si no hay una mirada estatal que se pone a disposición de las necesidades del pueblo y la comunidad es imposible, porque disminuye el acceso y hay menos oferta de turnos. Es mucho lo que se trabajó en tan poco tiempo, hay muchos signos de gestión, Inversión y de estar cerca de las necesidades. Sin un Estado presente, que escuche y se encargue de las necesidades de la comunidad, no hay forma de brindar respuestas".