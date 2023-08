Se estrenó en teatro El extranjero “Canning”, la nueva obra de Ignacio Apolo que centra su acción en la provincia de Buenos Aires para narrar una historia épica sobre la constante disputa de la identidad nacional. Acorralada entre los nuevos countries y los misteriosos proyectos inmobiliarios se encuentra la Pulpería Canning, una chacra mágicamente quedada en el tiempo que lucha para sobrevivir al avance de la globalización. Este espacio está regentado por un viejo gaucho amante de su radio, una criolla repatriada y sus dos hijos asiáticos que son acosados por una amalgama de multinacionales para que vendan sus tierras. Así, entre las disputas violentas, el humor y la música Canning reflexiona sobre el acceso a la tierra, el mito del crisol de razas y la memoria de una historia nacional llena de sangre.



“Yo soy nacido y criado en Villa Martelli y después desarrollé mi vida en Vicente López, en zona norte. Entonces, el sur de la provincia para mí siempre fue un enigma. En los últimos años, por cuestiones afectivas, empecé a ir y venir frecuentemente a zona sur. Gracias a eso, llegué a conocer los countries de Canning, la ruta 205 y su polo inmobiliario en constante crecimiento. En este sentido, la elección de Canning es, como muchas elecciones creativas, lo que te encontrás en el recorrido biográfico, algo que dije esto es una imagen para mí, la tomo”, explicó Ignacio Apolo sobre la elección de esta localidad como escenario de su nueva obra de teatro. “Canning, además, es una imagen hermosa. Todavía tiene el nombre de una especie de pseudo prócer colonialista, un diplomático británico influyente del imperio en el siglo XIX. Este nombre se lo dio a la localidad una estación de tren hace cien años y no se lo van a sacar. Porque además, suena más cheto ¿Qué le van a poner, Presidente Perón?”, bromeó el dramaturgo que formó parte del grupo Caraja-Ji junto a Rafael Spregelburd, Javier Daulte, Alejandro Tantanian, entre otros.

Canning es un proyecto que nació en 2020, motivado por una convocatoria de dramaturgia de la Cámara de Diputados de la Nación que buscaba obras inspiradas en el preámbulo de la Constitución Nacional. “A mí siempre me gustó, yo era muy chiquito y me la sabía de memoria, hay frases que siempre me conmovieron. Para la obra, lo que me interesó es la relación de identidad del territorio y los hombres del mundo. O sea, a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino ¿Qué es el suelo argentino? ¿Qué es habitarlo? ¿Quiénes son todos los hombres del mundo?”, explicó Apolo.

Así, el dramaturgo escribió una obra en donde Canning es el punto de convergencia de distintos tiempos y comunidades identitarias. La protagonista y jefa de chacra es una mujer que regresa luego de años a la pulpería de su padre, un viejo gaucho que escucha en su radio la memoria de un tiempo lejano y ausente. En su regreso, trae consigo dos adolescentes que tuvo con un hombre coreano en Massachusetts, jóvenes sin padre ni nacionalidad que encuentran en esa chacra un propósito de vida, pero que se les niega constantemente su lugar.

Estas problemáticas sobre la identidad nacional, se vieron reflejadas en la misma puesta en escena. Sobre la elección de los actores, Apolo afirmó: “Tener dos actores adolescentes con rasgos asiaticos que hablen español, que ni siquiera hablan chino, no es tan sencillo. Como no está la comunidad integrada, no tenés actores en las escuelas de teatros. Tuvimos que hacer castings y partimos de la selección de Alejandro Chen y Cecilia Belén Sangiovanni para elegir el resto del elenco. Cuando yo le hice el casting Alejandro Chen me agradeció porque era la primera vez, me dice, que me llaman para hacer un personaje que habla bien. Eso te habla del nivel de lugar común, de cliché, que tiene el oriental en la ficción que lo llaman solamente para ser cajero de supermercado”.

Además de sus actores, la escenografía construida a retazos busca acentuar la heterogeneidad de su temática. La pulpería y su vieja radio convive con los celulares, los nuevos medios y las interferencias de una futura estación geodésica. Así, Canning va construyendo a medida que se desarrolla una serie de collages que no hacen más que sumar capas a sus reflexiones sobre la identidad. El territorio de la provincia de Buenos Aires, por su parte, se presenta como un espacio lleno de historias y tradiciones en constante disputa. Un espacio que sobrevive a pesar de una globalización en formato de piletas y quinchos.

Canning se presenta todos los sábados a las 20 horas en el teatro El extranjero. La dramaturgia y dirección están a cargo de Ignacio Apolo. Su elenco está compuesto por Alejandro Chen, Rodolfo Machado, Enrique Porcellana, Anahi Ribeiro, Cecilia Belén Sangiovanni.