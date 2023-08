La interventora Greta Pena acompañada por Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, recibieron hoy a Kantuta Killa y Wari Rimachi, la pareja indígena que fue objeto de comentarios discriminatorios en un programa de televisión, quienes formalizaron la denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Ambas funcionarias se reunieron con quienes sufrieron un episodio de discriminación, en momentos en que viajaban en la línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de los integrantes del programa, conducido por Fabián Doman, que se emite por Canal 13.Durante el encuentro los, quienes fueron acompañados por integrantes de diversos pueblos originarios, también realizaron la denuncia correspondiente ante el organismo nacional.Greta Pena, interventora del Inadi, afirmó: "para los dos organismos, este episodio trajo, pero además, la gente tomó el trabajo de erradicar el reclamo y/o las denuncias en otras instituciones, que es también para nosotros materia de análisis en el sentido de las políticas públicas"."La verdad, fue un aliciente que haya sido, la que haya manifestado su repudio", enfatizó.A su vez, Pena señaló: "Siempre digo que para hablar hay que tener alguien que te escuche, y creo que hoy estamos ante un momento en el que se les están escuchando, y es por eso que desde nuestros organismos buscamos profundizar las políticas públicas que atiendan sus demandas".

Por su parte, Wari Rimachi hizo referencia a lo que vivieron durante estos días. "Gracias por recibirnos, por escucharnos y por escuchar a los pueblos originarios. Porque nosotros somos apenas un granito de lo que hay detrás, de lo que es nuestra cultura preexistente", expresó, en primera instancia.



"Esta discriminación, estos hechos de burla se han dado a través de nuestras vidas, los conocemos y tal vez en este tiempo podemos decir que la sociedad argentina está madurando, como para poder hacer condenas sociales. Y ustedes están tomando esto y haciéndolo de manera institucional", añadió Wari.



Mientras que Mamay Kantuta Killa sostuvo que "es un tiempo de cambio y por eso hemos venido para hacer la denuncia en primera persona, con la compañía de los hermanos y hermanas que agradecemos, porque queremos que esto sea un fortalecimiento para las generaciones que vienen, para que no solamente consuman ese discurso de odio llamado bajo el tinte de la libertad. Cuando no es libertad, sino en realidad es opresión porque la libertad es con integración, con plurinacionalidad y pluriculturalidad".



Además, precisó que buscan sentar un precedente para poder llevar la denuncia a la Comisión de Erradicación del Racismo: "Si pensamos en una Argentina distinta, el racismo y la discriminación ya no debe existir, o por lo menos cada vez debemos ser más los que condenemos estas situaciones".

Para Miriam Lewin, "estamos viendo que hay un síntoma en la sociedad que analizamos como muy positiva. Un síntoma donde podemos ver la indignación que generó este intento de menosprecio, de ridiculización, de burla de cosas con las que no se juega como la identidad".



"Me parece muy importante la idea de trabajar responsablemente para las nuevas generaciones y de cómo cada uno desde su lugar, desde las instituciones, desde la lucha de los pueblos y demás, podemos cambiar el sentido", agregó.



El encuentro también sirvió como una instancia de acompañamiento y reflexión sobre los alcances y la naturalización de prácticas y discursos racistas y xenófobos, por parte de medios de comunicación.



Durante la reunión, los referentes de la comunidad Ayllu Mayu Wasi también hicieron hincapié en la necesidad del Estado de reconocer las históricas desigualdades que sufren los pueblos originarios en nuestro país, teniendo en cuenta que "somos unas cuarentas naciones originarias preexistentes a la conformación del Estado que, aún, mantenemos más de 16 lenguas maternas".



Además, se destacó que ambos organismos están trabajando en conjunto en sus funciones pedagógicas para la promoción de pluralidad de voces y de una comunicación responsable y el acompañamiento y protección de derechos de las víctimas.



También señalaron que se encuentran en contacto con la productora del programa para avanzar en posibles nuevas instancias reparatorias y en el desarrollo de actividades de formación sobre prácticas antidiscriminatorias y de comunicación respetuosa de la cuestión indígena.

