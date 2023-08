El director técnico de Independiente, Carlos Tevez, evitó la polémica por el discutido penal que cobraron a favor de su equipo en el final del partido del domingo ante Vélez pero remarcó que deberán acostumbrarse a que intentarán quitarle mérito a sus triunfos. "Todo se magnifica por mi nombre y por Independiente. Tenemos que ir acostumbrándonos a que van a querer quitarnos méritos de todos lados", manifestó Tevez en una entrevista radiofónica.

En tanto, Leandro Rey Hilfer, el arbitro VAR de ese partido y quien convenció al árbitro de campo, Fernando Rapallini, que correspondía cobrar penal y no tiro libre, fue designado por la AFA para dirigir el decisivo encuentro del sábado ante Gimnasia en La Plata por la tercera fecha de la Copa de la Liga. El VAR estará a cargo de Pablo Dóvalo.



"Cuando uno es perjudicado va a reclamar pero no me pongo a discutir eso porque estoy del lado del que le cobraron y tengo que entender la calentura del rival", expresó Tevez. Y agregó: "Para mí sí fue penal pero estoy del lado que gané. Por eso digo que hay que respetar al rival y nosotros debemos estar enfocados en seguir mejorando".



Por otro lado, el nuevo entrenador de Independiente se refirió a la decisión de no cobrar un sueldo hasta diciembre. "La situación del club necesita que un líder piense en esas cosas y como puedo hacerlo, desde mi humilde opinión es que el club no está pasando un buen momento económico. Después nos sentaremos en diciembre y veremos lo mejor para Independiente", sostuvo.

Por otra parte, lndependiente hará un intento para conseguir el pase del mediocampista Santiago Toloza, cuyo pase pertenece a Talleres de Córdoba pero está a préstamo en Arsenal hasta diciembre de 2023, A dos días de que cierre el mercado de pases, la dirigencia del Rojo ya tomó la decisión de ofertar 1.200.000 dólares para comprarle al equipo cordobés el 70% de la ficha del enganche quien firmaría contrato por tres temporadas hasta diciembre de 2026. Arsenal tiene la posibilidad de comprar el 50 por ciento del pase de Toloza en 500 mil dólares antes de fin de año.