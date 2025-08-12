El presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despachó desde La Rioja con una frase polémica: acusó a la oposición de votar "estupideces", en referencia a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad --y todo el paquete que terminó vetando Javier Milei-- con la única intensión, según él, de "hacerle un daño al Gobierno".

De campaña en la provincia que supo ser el bastión político de la familia Menem, el presidente de la Cámara baja fue consultado sobre las últimas derrotas parlamentarias de la Casa Rosada. Los legisladores opositores, respondió, "votaron todas esas estupideces", sabiendo que "iban a hacerle daño al Gobierno". "Pero deben entender --agregó--- que le están haciendo daño a la Argentina, a La Rioja, a todas las provincias".

Menem acusó a la oposición de votar "estupideces" en el peor momento en el Congreso para el Gobierno desde que Javier Milei asumió el poder. En las últimas semanas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados le imprimieron a la Rosada una seguidilla de doce derrotas parlamentarias. Además de sancionar las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad, que sufrieron el veto presidencial, se dio media sanción a la Emergencia Pediátrica y apoyo al Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, además de rechazar los DNU que suprimían la autonomía de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Tecnología Industrial (INTI), entre otros proyectos.

Esta semana, además, la oposición logró reestablecer el funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA y buscará dictaminar el paquete de los gobernadores, que incluye el reparto de ATN y del impuesto a los combustibles. Todas "estupideces" para el presidente de la Cámara baja.