Catorce provincias avisaron que no adherirán a la medida de la suma fija de $60.000 anunciada por el Gobierno el domingo pasado. Por lo tanto, los trabajadores estatales de esas administraciones no recibirán ese bono extra. Sin embargo, las gobernaciones que no lo pagarán explicaron que ya tienen acordados los aumentos previos en paritarias.

Las jurisdicciones que no abonarán la suma fija son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Chaco, Entre Ríos y Santa Cruz .

En el caso de Santa Fe, Córdoba, Chaco y Misiones argumentaron que se respetarán las negociaciones ya pautadas y por las que se aproximan futuros aumentos. En el caso de la administración provincial de Jujuy directamente anticipó que no está en condiciones de otorgar ese extra a sus trabajadores.



Quienes trabajen menos o más de 8 horas, debe calcular el monto a recibir. El cálculo se puede hacer de forma sencilla con una regla de tres simple. Hay que multiplicar la cantidad de horas de la jornada laboral por 60.000 (el monto de la suma fija), y a eso dividirlo por 8 (la jornada completa de referencia). Por ejemplo, si se trabajan 6 horas por día, la cuenta sería (6 x 60.000) / 8 = $45.000, en dos pagos de $22.500 cada uno.

A quién le corresponde la suma fija en Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires explicó que el camino paritario pautado con sus trabajadores sigue de cerca a la inflación, "con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales", por lo que no otorgará suma fjia.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anticipó que garantizará el pago del bono de $60.000 a los trabajadores estatales y anunció que instrumentará un fondo especial de $12 mil millones de ayuda destinado a asistir a los municipios que tienen dificultades para cumplir con la medida.

Además, percibirán la suma fija de $60.000 los empleados que trabajen 8 horas diarias en empresas privadas y en la administración nacional y sus dependencias, y ganen hasta $400.000 netos incluyendo cada cuota del bono (es decir, en la práctica, un tope de $370.000 cada mes).

