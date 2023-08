El fútbol europeo se encuentra en estado de alerta, a partir del éxodo de figuras tentadas por los petrodólares árabes. Para colmo, en las últimas semanas comenzó a circular un fuerte rumor sobre la eventual incorporación de equipos de Arabia Saudita para disputar la Champions League. Sin embargo, el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, envió un mensaje contundente al ratificar que en ese torneo de elite sólo toman parte clubes de Europa.

Durante las últimas semanas habían crecido los rumores respecto de que los clubes de Arabia Saudita podrían jugar la Champions League en las próximas ediciones, algo que Ceferin se encargó de desmentir. "Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Sólo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League", indicó Ceferin en una entrevista al periódico deportivo francés L'Equipe.

Sobre el poder de los clubes árabes al contratar a grandes estrellas, como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Neymar, entre otros, el dirigente minimizó la situación y aseguró que no se trata un riesgo para las competiciones europeas. "No es un peligro, lo vimos en China. Compraron jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero y el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero no es mi problema", dijo Ceferin.

Además el abogado esloveno se refirió al tipo de jugadores que contratan los árabes: "Van jugadores que finalizan sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones 'Top'. Ni Kylian Mbappé y Erling Haaland sueñan con Arabia. Los mejores en la cima de su fútbol no creo que fueran a jugar allá. Van jugadores que la gente no sabe ni donde jugaban", resaltó el dirigente europeo.

Finalmente, Ceferin también descartó la opción de disputar una final de la Champions League en Estados Unidos en el futuro, con el argumento de que las sedes se le entregan a las federaciones nacionales asociadas a la UEFA. "Sólo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso", resaltó el dirigente, que este jueves estará en la ceremonia del sorteo de la nueva edición de la Champions que se desarrollará en Mónaco.