A pocas horas de que se cierre el libro de pases la dirigencia de Central salió a contratar a aquellos jugadores que tenía en carpeta pero no terminaban de convencer. Se buscó por un nueve de experiencia pero no se encontró y ya sin tiempo disponible se cerró la compra de la mitad del pase de Tobías Cervera, procedente de Aldosivi. Y de Once Caldas de Colombia, en tanto, llega el volante central Dannovi Quiñonez. Estas decisiones se tomaron con la preocupación que desperdó el arranque de Central en Copa de la Liga y la muy baja producción del equipo ante Banfield.

Central habló por Cervera la semana pasada pero nunca fue prioridad. El joven delantero de Aldosivi, con nueve goles en la temporada, debió esperar hasta el último día del libro de pases abierto para que Central acepte las condiciones fijadas por el club de Mar del Plata para desprenderse del jugador. Los canayas compran la mitad del pase y Cervera, de 22 años, firma contrato hasta diciembre de 2026. Es el elegido para reemplazar a Alejo Veliz, transferido a Inglaterra.

Para la posición de volante central la apuesta es por un jugador colombiano que participa de la selección Sub 23 de su país. Quiñonez deja Once Caldas a cambio de 400 mil dólares que pagará Central por su préstamo por un año. Su opción de compra a favor de los canayas en junio de 2024 es por un millón de dólares. A Cervera y Quiñonez lo esperan hoy en la ciudad para realizarse su respectiva revisación médica, firmar contrato y sumar a los entrenamientos.

Estas contrataciones de último momento son la respuesta de la dirigencia al mal inicio de temporada que hizo el equipo, sin marcar goles y con actuaciones preocupantes, principalmente la última ante Banfield. Esta sitación de incertidumbre ameritó incluso ayer por mañana la presencia en Arroyo Seco del presidente Gonzalo Belloso. El directivo canaya se reunió con los jugadores e intentó descompromir la tensión que se vive en Arroyito por la ausencia de triunfos y es señal de que el domingo ante Talleres el equipo de Miguel Russo deberá, al menos, cambiar su rendimiento.Hoy el técnico prueba cambios en defensa y mediocampo y evalúa los regresos de Damián Martínez y Lautaro Giaccone. Por otra parte, Giaccone fue citado para entrenar con el Sub 23 de Javier Mascherano en Ezeiza.