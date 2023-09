Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González son los cinco tenistas que el capitán Guillermo "Mago" Coria anunciará en las próximas horas para representar a la Argentina en la serie de Copa Davis que jugará ante Lituania, el 16 y 17 de septiembre, en Buenos Aires, por los playoffs del Grupo Mundial en el que la misión será alcanzar los "Qualifiers" de 2024.



En ese contexto, el seleccionado de la Argentina recibirá a los lituanos dentro de 15 días en las instalaciones de "La Catedral", el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con un desafío que no asoma complicado por las limitaciones de su rival, lo que allanaría el pase a los Qualifiers de la Davis y volver a codearse con los países de elite del tenis mundial.

Según las fuentes consultadas por Télam, el santafecino Coria, cuyo contrato como capitán con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) expirará a fin de año y aún no está definido si continuará (su deseo es seguir), tomó contacto con los tenistas y sus cuerpos técnicos en Nueva York, durante el US Open, para evaluar las designaciones, y también habló con aquéllos que no formarán parte del equipo ante Lituania.

Si bien la intención inicial del Mago era mantener la formación que en febrero de este año perdió con Finlandia por 3-1 como visitante, finalmente se inclinó por designar al tenista argentino del momento, el bonaerense Báez, y apostar por el debut del platense Etcheverry, de crecimiento sostenido en la temporada.

En la fría ciudad finlandesa de Espoo, la formación "albiceleste" incluyó a Francisco Cerúndolo junto al santafecino Facundo Bagnis y el cordobés Pedro Cachin, más el dobles de Molteni y Machi González, estos dos con un presente importante en el circuito, algo de lo que no podían jactarse hace siete meses.

De manera que para recibir a los lituanos, Argentina presentará una formación fuerte con Baéz en el mejor momento de su carrera, tras la obtención de los títulos del Córdoba Open, Kitzbuhel (Austria), ambos sobre polvo de ladrillo, y el más reciente en Winston Salem, en los Estados Unidos, el sábado pasado y en cemento.

El crecimiento de Báez, sin techo a sus 22 años, y la capacidad de Cerúndolo, 20 del planeta y campeón en junio pasado sobre el césped inglés de Eastbourne, algo que un tenista argentino no conseguía desde hace 28 años en esa superficie, erigen a la Argentina como amplio favorito.

Es que además se suma el platense Etcheverry, con sus credenciales de haber llegado a los cuartos de final en Roland Garros y a dos finales en el circuito (en Santiago, Chile, y Houston, Estados Unidos).

En el dobles, Coria apostará a lo seguro y Molteni, "top ten" desde su séptimo lugar en el ranking de duplas, más "Machi" González (12), son de lo mejor del circuito con la obtención de cinco títulos, el más importante el último que consiguieron cuando alzaron el trofeo en el Masters 1000 de Cincinnati.

Un equipo con lo mejor disponible, con la excepción de Cachin, quien fue campeón este año en el ATP suizo de Gstaad y está en el mejor momento de su carrera.

El tenista nacido en Bell Ville ya sabe que no estará ante los lituanos, por esa razón planificó su calendario incluyendo dos Challengers categoría 125 durante las semanas de la Davis, el primero en Sevilla y el segundo en Szczecin, Polonia.

En ese escenario, Argentina se prepara para celebrar una victoria en una año especial. Es que la AAT celebrará los 100 años del debut de Argentina en la Davis, y por eso en el BALTC habrá durante la serie ante los lituanos un espacio en donde los espectadores podrán disfrutar de experiencias inmersivas e intervenciones artísticas, para interactuar con el pasado y vislumbrar el futuro de la mano de la nueva camada de tenistas.

"Va a ser emocionante porque la idea es pasear por los 100 años de historia en la Davis Vamos a montar en el Buenos Aires un túnel del tiempo y la gente podrá pasar por allí y tendrá seguramente muchos recuerdos. Habrá sorpresas que creemos que le van a gustar mucho al público", adelantó el extenista tandilense Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT, en declaraciones al sitio oficial de la Copa Davis.

En cuanto al rival, Lituania no designó aún la formación que usará en Buenos Aires pero se estima que estará encabezada por el experimentado Ricardas Berankis, de 33 años y actualmente el número uno del equipo desde su puesto 254 del ranking, aunque llegó a ser 50 del planeta en 2016, el año en el que Argentina conquistó la Davis por primera y única vez. El segundo singlista de los lituanos sería Vilius Gaubas (508) y luego podrían completar Edas Butvilas (531) y Matas Vasiliauskas (1503). El capitán Sarunas Kulnys también suele usar a Butvilas junto a Tadas Babelis en el punto de dobles, al menos eso fue lo que hizo en febrero pasado en la serie que le ganaron a Pakistán por 4 a 0 como locales.