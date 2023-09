Tras la muerte de Silvina Luna, a raíz de una insuficiencia renal e hipercalcemia provocada por una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki, numerosas expacientes del médico salieron a contar su experiencia y reclamar explicaciones en los medios de comunicación.

Una de ellas es la actriz y vedette Nerina Sist, quien este viernes relató cómo fue el procedimiento que le practicó Lotocki en 2018, poco tiempo después de las denuncias de Silvina Luna, y en qué circunstancias se encuentra ahora.

"Siento que fueron dos balas -primero por Mariano Caprarola, que era mi amigo, y ahora por Silvina- que me pasaron cerca del cuerpo. Estoy con mucho miedo y es lo que nos pasa a todas", contó Sist en AM750.

La vedette explicó que consiguió el contacto de Lotocki cuando comenzó su carrera, a través de gente "del medio" que ya tenía experiencias con el controvertido cirujano, y que la operación fue "de canje". "Cuando tenés un casting o algo, no son todos así, pero algunos productores te dicen: 'te tenés que poner un poco más de esto'", agregó Sist.



Además, aseguró que el procedimiento "fue extraño" y que tuvo complicaciones durante la operación (se desmayó varias veces). "Es un consultorio en Belgrano. El anestesista terminó siendo él porque la chica que estaba no sabía qué hacer", reveló en Aquí, allá y en todas partes.



Y continuó: "Llevé a propósito a mi amigo de la Cruz Roja, porque yo algo presentía y me dijo: 'menos mal que estuve yo porque cuando vos te desmayaste no sabían qué hacer, estaban pálidas, si vos tenías un paro cardíaco no tenían nada'".

Sist dijo que, a pesar de las denuncias de Silvina Luna, en el ambiente "se comentaba que (Luna) buscaba prensa" y que el propio Lotocki se promocionaba como el cirujano que "hizo las mejores colas del país".

Ahora, la actriz y vedette recibe denuncias de otras expacientes en redes sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación y que, al ver las noticias, empezaron a hacerse chequeos médicos.

"Me escribieron hoy varias mujeres, una que se operó con él en 2010 y me dijo que se hace análisis de sangre cada seis meses", concluyó.