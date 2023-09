“Recuerdos que no voy a olvidar” es el nombre de la primera muestra-homenaje sobre la vida de Fito Páez que se exhibe en Argentina. Y el lugar no podía ser otro que Rosario, su ciudad natal. Y el espacio cultural nada menos que la Lavardén, donde el joven Páez mostró sus primeras grandes canciones como “La vida es una moneda” y “Puñal tras puñal”. La exposición –curada por los periodistas Sergio Rébori y Horacio Vargas- inaugura el 8 de setiembre en la sala de las Miradas, Ciudad Cultural Lavardén, Mendoza 1085, a las 19, y cierra el 8 de octubre. Se podrá recorrer de lunes a viernes de 10 a 19 con entrada libre y gratuita y cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

La muestra sobre Fito Páez reúne una excepcional colección de fotos, dibujos, afiches, programas de conciertos, discos en vinilos y casette, arte original de cds y mucho más. Es una apuesta museográfica con souvenir de afectos y recuerdos memorables. Una línea de tiempo que conecta con la ciudad que siempre estuvo cerca.

La exposición fue curada por Sergio Rébori, uno de los coleccionistas de rock más importante del país y fundador del icónico Museo Rosario Rock –cuyo archivo fue dispuesto para esta muestra-, y el jefe de Redacción de Rosario/12, escritor y director de la revista Barullo, Horacio Vargas, autor de la celebrada primera biografía sobre Fito Páez: La vida después de la vida.

La muestra está estructurada en varias secciones: “Instantáneas de la calle” es un recorrido fotográfico que resume la vida de Fito Páez con imágenes inéditas asociadas a su tiempo de vida en la ciudad. “El mundo cabe en una canción” abarca tapas de discos en distintos formatos -vinilos y casette-, digipacks originales de cds, afiches, ilustraciones y programas de conciertos históricos. “El chico de la tapa” es una compilación de portadas de Páez en revistas argentinas y posters de colección. La muestra se completa con la proyección de videos de distintos períodos de la carrera musical de Páez.

Afiche de concierto en Rosario. Circa 1980.

“Recuerdos que no voy a olvidar” resume con imágenes y documentos gráficos –la mayoría de ellos inéditos- los primeros treinta años de vida de Fito Páez.

"Creo que hemos reunido un material excepcional. Cuando Fito Páez canta ´recuerdos que no voy a borrar/ personas que no voy a olvidar (…) hay cosas que no voy a olvidar' está hablando de la Rosario que le tocó recorrer y crecer. Todo eso está en esta muestra, solo pasen y vean", invitó Vargas.

"El deseo que tenemos con Rébori es que la muestra pueda circular por otras ciudades, otros espacios", agregó el periodista.