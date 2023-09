La quinta etapa de la competencia Desafío Ruta 40 se realizó este viernes en la provincia de Salta y culminó con el piloto de motos local Luciano Benavides como líder en puntaje para competir en Marruecos.

Desafío Ruta 40 suma puntos en la competencia internacional World Rally Raid Championship que finalizará en Marruecos con otra carrera "Rallye Du Maroc", entre el 12 y 18 de octubre.

El español Tosha Schareina (Honda Team) ganó la carrera de motos y obtuvo una ventaja de 11.36 sobre Benavides (Husqvarna Factory Racing). Sin embargo, el salteño se quedó con los puntos del primer lugar para la competencia mundial porque su rival no participa de esa instancia y logró además el mejor resultado en la categoría RallyGP.



"Realmente significaba mucha presión esta carrera, muchos nervios, tensiones. Sabía que era muy importante no sólo por correr acá sino porque estaba segundo en el campeonato mundial. Ahora terminó la carrera y quedé liderando por primera vez en la historia el campeonato del mundo. Falta otra fecha, así que estoy muy feliz y ojalá que dentro de un mes en Marruecos pueda cerrar un año increíble y lograr ese título del mundo para Salta y para Argentina", dijo Benavides.



El salteño agradeció a su equipo de competición y al mecánico, también a su "familia, amigos, psicólogo, entrenador" y a la organización del evento. "No me quiero olvidar de nadie pero es todo un grupo muy grande", destacó. Lamentó que su hermano, el también piloto Kevin Benavides, no pudiera participar de esta carrera tras una lesión y manifestó su deseo de que pueda hacerlo el año que viene.

"Posiciona a la provincia"

El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, estuvieron en la entrega de medallas en el podio, donde se tomaron fotos pero no emitieron discursos públicos.

En un breve intercambio con este diario Peña dijo que estaba "contento" de que esta competencia que se inició en La Rioja y siguió en Catamarca haya terminado en Salta porque atrajo a equipos de todos los lugares del mundo, la comunicación trascendió las fronteras con la prensa internacional y todo esto "obviamente posiciona a la provincia".

"Además, con el orgullo y el placer de un salteño que ha terminado segundo en la competencia pero ha quedado puntero en el campenato mundial", celebró el funcionario.

Peña destacó que la provincia tuvo este último fin de semana "ocupación plena" y consideró que esos resultados tienen relación con Desafío Ruta 40 y el movimiento que ha generado.

"Estamos viendo el gran impacto este fin de semana, que tiene que ver con todos los equipos, con toda la gente que viene de alguna forma a disfrutar el evento. Eso ayuda a traccionar. Los eventos deportivos de este tipo como el nacional de moto cross que tendremos dentro de unos días también, van generando un movimiento importante sobre todo en la ciudad capital en estos momentos", dijo el ministro.

También destacó que el gobierno nacional lanzó el programa PreViaje 5 que fomenta el turismo interno, lo que ha implicado "buenas noticias en esta semana", ya que permite seguir traccionando, generar ingresos para la provincia y movimiento en todas las actividades relacionadas con el sector. En la anterior edición, Salta fue el destino más elegido.

Una mujer en competencia

Aunque el rally es una competencia sobre todo de varones en la categoría autos participó la pilota española Cristina Gutiérrez Herrero, quien quedó sexta en la general y segunda en los T3.

Los ganadores en autos fueron el príncipe catarí Nasser Al Attiyah y su copiloto francés Mathieu Baumel (Toyota Gazoo Racing).



Mientras que en cuatriciclos se coronó como ganador al piloto argentino Manuel Andújar.



El gobierno provincial destacó además que esta es la primera vez que el mundial de Rally Raid llega a Sudamérica y al Norte Argentino. La etapa 5 que unió a Belén (Catamarca) con Salta constó de un recorrido total de 257 kilómetros de especial que se internó en la ruta 40 luego de dejar atrás Cafayate. La zona es conocida por los pilotos que participaron antes del Dakar.

Asimismo, la organización del W2RC confirmó que el Desafío Ruta 40 formará parte del calendario 2024 del mundial, en junio.