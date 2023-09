Tras el anuncio del documental The Eras Tour, que retratará los mejores momentos de la gira internacional de la cantante estadounidense Taylor Swift, el productor cinematográfico Jason Blum informó que la fecha de estreno de la nueva entrega de El Exorcista se adelantará para el próximo 6 de octubre.



Inicialmente, "El exorcista: Creyente", el nuevo largometraje de terror de culto, iba a llegar a las salas de cine el 13 de octubre por el mes de Halloween. Sin embargo, ante el amenazante estreno de la película de la estrella del pop previsto en Estados Unidos, Canadá y México para ese mismo día, se decidió adelantar la fecha de su aparición en la pantalla grande para evitar las pérdidas de recaudación de dinero.

El fundador de Blumhouse anunció el jueves su decisión desde su cuenta de X (ex Twitter) con un tono gracioso: el mensaje decía "Look what you made me do" (Mira lo que me obligaste a hacer) -como el título de una canción de Swift- y la frase "Taylor wins" (Taylor gana).

El productor de la nueva película de "El exorcista" anunció la reprogramación de la fecha de estreno. (Foto: captura de pantalla de X).

De esta manera, Blum se despeocupará de tener que afrontar una disputa en cines como la que provocó los estrenos en simultáneo de películas de géneros opuestos como Barbie y Oppenheimer.

La decisión se enmarca en el furor que provoca Swift en el mundo entero: en menos de tres días, las entradas anticipadas para el estreno del documental sobre la gira de la popular cantante de pop y country se agotaron, dejando a la conocida franquicia de terror en las sombras.

La cadena de cines AMC, su distribuidora, comunicó este viernes que la película logró recaudar 26 millones de dólares en tickets anticipados solo el día del anuncio, el máximo para esta categoría en los más de 100 años de historia de la empresa, superando a Spider-man: no way home, que recaudó 16,9 millones en un día en 2021.

La película de Swift se emitirá en otras cadenas de cines como los Regal, por lo que la cifra de AMC supone una parte de la recaudación real, que será más alta.

El documental de la estrella pop se estrenará en Estados Unidos, México y Canadá. (Foto: Instagram @taylorswift)

Así lo sugirió la plataforma de venta de entradas de cine Fandango, que reportó que Taylor Swift: The Eras Tour batió su récord de ventas en un solo día de 2023 y se coló en una lista que incluye Avengers: Endgame, Star Wars: The force awakens y la mencionada entrega de Spider-Man.

Un responsable de esa plataforma, Jerramy Hainline, reconoció el hito y comparó a la cantante con una "superhéroe" que se codea con los personajes de Marvel, Star Wars o DC Comics.

AMC dijo que la película estará disponible en todos sus cines en Estados Unidos con cuatro emisiones diarias de jueves a domingo, pero señaló que incrementará su capacidad si es "necesario" y posible, dado de que el récord de ventas se rompió "menos de tres horas después de poner las entradas a la venta".