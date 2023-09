Una mujer quedó detenida e imputada de homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su hijo de 11 años en Salta, luego de que el menor ingresara sin vida y con lesiones en su cuerpo a un hospital y trascendieran testimonios de vecinos y conocidos que aseguraron que la mujer lo maltrataba. Ahora la justicia investiga su muerte y espera los resultados de su autopsia.

Lidia Cardozo, de 41 años, ingresó el jueves por la mañana al hospital Papa Francisco con su hijo Leonel Francia sin vida, y los médicos no lograron reanimarlo. Su cuerpo presentaba lesiones graves: escoriaciones en brazos, piernas, lesiones en el pie, un hematoma en el lóbulo frontal derecho de la cabeza, sangrado de oído y una herida abierta en el mentón, informó El Tribuno.

La mujer dijo que el niño se había caído de la segunda planta de la casa. En su versión, Leonel se acostó a dormir y faltó a la escuela, y cuando lo quiso levantar para desayunar no reaccionaba. Sostuvo que le pidió ayuda a un albañil para llevarlo hasta el hospital en su camioneta.

El menor y su madre vivían en una casa de tres pisos en el barrio Solidaridad. El padre del menor, separado de su madre, no vivía con ellos.

Después de conocerse la muerte del menor, se dio intervención al fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, quien solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Y se dispuso el examen del cuerpo del niño por parte de profesionales del Servicio Médico y del Departamento de Criminalística del CIF.

En ese marco y como consecuencia de las primeras averiguaciones, el fiscal Flores solicitó al Juzgado de Garantías 7 la detención de la madre del nene fallecido. El magistrado accedió al pedido del representante del Ministerio Público y ayer, en una audiencia realizada en la sede de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se la imputó provisionalmente del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Los testimonios de vecinos y conocidos que comprometen a la madre

Los relatos de los vecinos indican que la mujer lo golpeaba, lo obligaba a trabajar en un corralón y lo hacía faltar a la escuela o lo dejaba sin comer como castigo.

"La mamá le pegaba y lo tenía castigado todas las semanas sin comer", relató una vecina a canal 10 TV. Además, dijo que su hija, compañera del chico en la academia premilitar General José de San Martín, le contó que Leonel llegaba con moretones en los brazos a la escuela, aunque él excusaba que se había caído por la escalera.

"Él le dijo a mi hija que él, cuando iba a la escuela, estaba con el desayuno de la escuela nada más, y esperaba al otro día para volver a tomar el té y mi hija me decía que le compraba cosas en la escuela porque él tenía hambre", agregó.

Otra vecina contó que “la madre lo hacía trabajar en el corralón, le hacía cargar ladrillos”. Y precisó: “Él tenía que levantarse a las 6:00, abrir el corralón y dejarlo baldeado para que lo dejara ir a la escuela. Si no, no lo dejaba ir”. Según declaró otro hombre del barrio a El Tribuno, “vivía encerrado y no lo dejaban salir, como un esclavo”.

Según comentaron, Cardozo ya había recibido denuncias de la escuela meses atrás, cuando el niño llegó golpeado y dijo que había sido su mamá. En ese entonces, una asistente social acudió a la vivienda, pero esa situación no avanzó.

Seguí leyendo: