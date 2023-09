Miles de trabajadores culturales de todo el país --entre ellos gestores, formadores y productores-- se reunirán este lunes y martes en el Encuentro Nacional de Formación Cultural, en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). Durante ambas jornadas habrá clases magistrales, conversatorios, talleres, mesas de experiencias e intercambio y exposiciones, que girarán alrededor de distintas temáticas: arte, tecnología, ambientalismo, tango argentino, públicos, audiencias y comunidades, democracia y política, entre otras.



El acontecimiento es parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Cultura desde 2019, que tiene como eje la formación y la profesionalización de los actores invitados al encuentro. Se convoca a docentes, programadores, promotores, estudiantes y "todas las personas que deseen participar para pensar y debatir acerca de políticas culturales en la actualidad y en proyección a los próximos años". La organización corre por cuenta de la Secretaría de Gestión Cultural a través de la Dirección Nacional de Formación Cultural, que ofrece para los trabajadores del sector diplomaturas, seminarios, talleres, conferencias y capacitaciones técnicas.

"El encuentro busca ser un espacio de encuentro presencial de egresados y egresadas de todo el país de las diferentes ofertas de la Dirección. Tenemos, por ejemplo, 25 diplomaturas en articulación con universidades nacionales, cursos desarrollados por el Ministerio o por las universidades, codiseñados, además de materiales audiovisuales y de lectura que permiten dar visibilidad a ciertas discusiones, con 53 mil usuarios que ingresan a la plataforma todos los meses", detalla a Página/12 Juan Aranovich, director nacional de Formación Cultural.

Estos son datos de 2022/2023: entre las y los cursantes de los diferentes programas y acciones fueron seleccionadas 14.165 personas para talleres, seminarios y diplomaturas certificadas. A través de las diversas líneas de trabajo se beneficiaron 100.848 personas de todo el país. "Parte del desarrollo de esta oferta titulada y breve tiene que ver con encontrar sistemas de reconocimiento para una gran parte del sector, que ejerce profesionalmente de hecho pero no tiene titulación. Porque no existía una oferta que acompañara ese recorrido o porque esos trabajadores no tuvieron la posibilidad de acceder a una formación. Estas diplomaturas apuntan a reconocer, de la mano de las universidades, su recorrido", explica Aranovich.

Para asistir a las jornadas es preciso completar un formulario en la página forms.cultura.gob.ar. Llegarán, a través de becas, egresados de las propuestas mencionadas de todo el territorio nacional. "El Ministerio hizo un concurso público dirigido a todos los egresados de alguna oferta durante estos cuatro años, y de algunas de las ofertas abiertas desde antes de nuestra gestión. Se evaluaron cupos regionales, para minorías, en términos sexogenéricos, de pueblos comunitarios", precisa Aranovich.

"El eje es abrir discusiones vinculadas a los próximos 40 años, en cuanto a los desafíos para la formación cultural. Entendemos que este año, en el cual celebramos 40 años de democracia, podemos entender y mirar con mucha contundencia lo fundamental que fue la democracia para la construcción de la oferta de formación cultural en nuestro país y la posibilidad de acceso gratuito. Al mismo tiempo entendemos que hay desafíos por delante", expresa el funcionario. Al momento de la charla con este medio ya había 3 mil inscriptos para el encuentro.

Las charlas magistrales son tres: "El rol de las universidades públicas en el fortalecimiento de la democracia", con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Sandra Torlucci, rectora de la UNA; German Oestman, rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Leandro Quiroga, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles. De "Infancias y Políticas Públicas" participarán María de los Ángeles "Chiqui" González, exsecretaria de Cultura de Rosario y exministra de Innovación y Cultura provincial; y el pedagogo Carlos Skliar. "Políticas culturales: el rol del Estado en el presente y el futuro de la cultura" tendrá como oradores a Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía cultural; Javier Grosman, de extensa trayectoria en eventos en el espacio público; Patricia “Pini” Herrera, secretaria de Cultura de La Rioja; y Joselo Schuap, ministro de Cultura de Misiones.

Otras actividades destacadas son el conversatorio "Experiencias en la gestión de públicos", la charla "Hábitos y consumos culturales de jóvenes hoy" y la presentación del libro "Formación cultural comunitaria en Argentina. Reflexiones en la voz de formadoras y formadores de espacios culturales comunitarios, pueblos originarios, universidades y sindicatos". El programa completo se encuentra www.cultura.gob.ar. Las actividades de cierre serán en el Centro Cultural Paco Urondo, ubicado en 25 de mayo 201.

Aranovich concluye: "Estos espacios de encuentro nos permiten tener un marco de discusión y compartir experiencias. La cultura funciona con otros. Sólo existe en colectivo. Estamos en un momento en el cual una de las grandes discusiones tiene que ver, justamente, con la noción de un mundo para el individuo o uno para la comunidad. Creemos en un mundo para la comunidad y con el Estado muy presente, también eficiente, de calidad y profesionalismo en el trabajo".