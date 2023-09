San Lorenzo visitará este lunes a partir de las 20 (TV: TNT Sports) a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, en el cierre de la tercera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga.



Con el objetivo de alcanzar a Newell's Old Boys y a Sarmiento de Junín en lo más alto de la tabla, el equipo dirigido por Rubén Insúa aguarda concentrado para el encuentro ante el Tatengue, otro de los animadores que tiene chances de ponerse entre los líderes en caso de quedarse con el triunfo.



El equipo de Boedo sufrió nuevamente la mala noticia por la baja de Nahuel Barrios. El mediocampista, con una contractura en el isquiotibial derecho después del encuentro por Copa Argentina frente a Belgrano (ganó San Lorenzo 1-0 en Santa Fe), no fue convocado para evitar que se agravara la lesión.

Otros que habían trabajado de manera diferenciada del resto del plantel fueron Jalil Elías y el goleador Adam Bareiro, pero para alivio del entrenador ya están en condiciones y formaron parte de la última práctica antes del partido en Santa Fe.

En el local, el entrenador Cristian González mantendría los mismos once titulares que batieron a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, salvo por dos novedades que surgieron en la semana.



El arquero Sebastián Moyano, quien no se venía entrenando con normalidad desde hace algunos días, le dio un susto al "Kily" debido a un cuadro gripal, pero de todas formas el técnico lo puso entre los once. En caso de agravarse podrá contar con el rionegrino ex Huracán, Nicolás Campisi.



La otra novedad fue el delantero Nicolás Orsini, quien llegó a préstamo desde Boca hace menos de una semana y gracias al rodaje que tuvo en el cuadro dirigido por Jorge Almirón estará en el banco de suplentes ante San Lorenzo.



El Guapo recibe al urgido Arsenal

La tercera fecha de la Copa de la Liga comenzará a cerrarse desde las 18 (TV Pública) cuando Barracas Central reciba en el estadio de Huracán al comprometido Arsenal, último en la tabla general y en la de los promedios.





El Guapo anunció que realizarán obras en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, las cuales se llevarán a cabo en lo que resta de la temporada.

Así las cosas, el equipo de Sergio Rondina hará las veces de local en el estadio de Parque Patricios hasta fines de año.