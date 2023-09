Masivo rechazo y movilización ante el acto de Victoria Villarruel en la Legislatura

Por Laura Vales

Con la confirmación de que este lunes, en la Legislatura porteña, se realizará un acto de homenaje a “las víctimas del terrorismo” encabezado por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, nuevos sectores se sumaron a la movilización de repudio convocada para las 16.30 frente al edificio de Perú 160. La semana pasada, legisladores de Unión x la Patria y de la izquierda, así como Hijos y otros organismos de derechos humanos habían solicitado a Juntos por el Cambio que no abriera a las puertas de un ámbito institucional como la Legislatura a un acto negacionista; sin embargo, las autoridades legislativas del PRO argumentaron que no se le puede impedir a un legislador realizar una actividad. No sólo eso. Referentes de Cambiemos --como el exsecretario de Derechos Humanos macrista-- salieron a respaldar públicamente el acto.