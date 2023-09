Tras superar ampliamente el piso electoral en las PASO, el diputado provincial Carlos Del Frade irá por la renovación de su banca en la Legislatura santafesina para seguir siendo una opción progresista de izquierda que representa a “aquellos peronistas, socialistas y radicales que no bajan la bandera y que quieren recuperar la riqueza de Santa Fe”. En contacto con Rosario/12, el representante del Frente Amplio por la Soberanía consideró que Pullaro y Perotti son “las dos caras de la misma moneda”, denunció una censura sistemática de su espacio en los grandes canales de televisión y adelantó que ante un eventual balotaje votará a Sergio Massa.

–¿Cómo estás viviendo estos últimos días previos a las elecciones provinciales?

–Lo vivo con mucha intensidad porque, además, en nuestro caso hemos sido sistemáticamente censurados por los canales de televisión abierta de la provincia porque tienen que ver con las empresas que han sido favorecidas por los sectores políticos tanto del Frente Progresista como del peronismo. Esa censura impone una mayor intensidad, sobrecarga de viajes en colectivo por toda la provincia tratando de hacer llegar nuestra propuesta a la gente. No hay democracia informativa, solo los que tienen grandes billeteras llegan a las grandes mayorías.

–En comparación a las PASO, para las elecciones generales se ha reducido la oferta electoral, ¿a qué sector representa el Frente Amplio por la Soberanía?

–Representamos a quienes queremos profundizar la democracia, a un sector progresista de izquierda, de aquellos peronistas, socialistas y radicales que no bajan la bandera, que quieren recuperar la riqueza de Santa Fe para el pueblo de Santa Fe. Representamos eso, aunque después los votos por allí no nos acompañen, pero objetivamente respondemos a esa vieja tradición santafesina de tener una política de inclusión a partir de la distribución de su propia riqueza.

–¿Y cómo ves a los candidatos para la gobernación?

–Quedó claro que dos de ellos son las dos caras de la misma moneda. Tanto Pullaro como Perotti son conservadores, han vaciado de contexto lo que históricamente significaba el radicalismo y el peronismo. Van a la derecha, por eso aceptan incluso la candidatura de este neofascista que es Milei. Me parece que los dos claramente son el PUS, lo que definimos nosotros como el Partido Único Santafesino. Son las dos caras conservadoras de la misma moneda que es la política al servicio del poder económico y del mercado.

–¿Entonces no vas a apoyar a ninguno de los candidatos para la Casa Gris?

–En lo personal la voy a votar a Carla Deiana del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

–¿Pero no como espacio político?

–No, no. En el Frente Amplio por la Soberanía somos diez organizaciones, por lo que somos muy respetuosos de cada una de sus definiciones y todavía no tuvimos el tiempo necesario como para generar una síntesis. No es la posición de Frente la que te expreso sino la mía personal.

–En cuanto a la tarea legislativa, ¿qué proyectos pretendés continuar en caso de ser reelecto y cuáles sumarías?

–Hay que transformar la estructura de la provincia y para eso hay que tener una ley de Jornada Laboral de seis horas, para incluir a 50.000 personas en trabajo estable, en blanco y con plenitud de derechos laborales. También promovemos una Ley provincial de Educación, que no tenemos desde 1947, que por supuesto incluye la Educación Sexual Integral y que además incorpore como materia la Historia de Santa Fe desde el primer grado hasta quinto año porque solamente lo que se ama se puede defender. Para amar hay que conocer, conocer para amar, amar para defender y por eso para mí es fundamental la obligatoriedad de la Historia cercana, eso también forma parte de nuestras ideas. Además, queremos avanzar en una Ley de Agrotóxicos para parar con la democratización del veneno porque eso genera cáncer en Santa Fe como en ningún otro lugar. Por otro lado, proponemos una Ley de Puntos Culturales que genere que el Ministerio de Cultura tenga por lo menos el doble del presupuesto asignado porque sin identidad y sin cultura también sucede que no se defiende lo propio. Otro de los temas es la creación del Ministerio de Deportes, para que el deporte realmente sea un derecho de inclusión y genere valores y códigos de convivencia.

–¿Y en materia de seguridad?

–Planteamos la sanción de una nueva Ley de Policía que imponga la necesidad de que sea el poder político, a través de las dos Cámaras de la Legislatura, el que se enfrente a la corrupción policial. Las bandas criminales que funcionan en nuestra provincia son todas narcopoliciales, pero el problema policial no es policial sino que es un problema político. Se necesita sacar a los que laburan para las bandas narcopoliciales y poner a gente que realmente hace bien o debería hacer bien el servicio. Y también queremos recuperar el Banco Provincial de Santa Fe y los puertos estatales de la provincia para Santa Fe como son el de Reconquista, el de la capital provincial, el de Villa Constitución y el de Rosario. Esto nos parece fundamental porque cambiaría estructuralmente la provincia y se democratizaría el Estado. Finalmente, exigimos la jubilación inmediata de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial que superaron los 75 años y que forman parte estructural del PUS, del Partido Único Santafesino.

–¿Qué rol considerás que debe tener la oposición en la Legislatura en los próximos cuatro años?

–Como siempre, vamos a apoyar lo bueno y vamos a cuestionar todo lo que tenga que ver con esta resignación de la política al poder económico. Hasta ahora, en estos casi ocho años de mandato, nunca votamos un presupuesto a favor porque son todos hipócritas y terminan generando grandes negocios para grandes empresas y un padecer muy fuerte para, hoy, 660.000 personas que en la provincia están debajo de la línea de la pobreza.

–En cuanto al contexto nacional, ¿qué panorama vislumbrás de cara a las elecciones de octubre?

–El futuro está abierto. Creo que va a haber balotaje y en el balotaje yo no tengo duda que lo voy a votar a Sergio Massa, porque siempre hemos apoyado las posturas que, por lo menos, tienen un eco lejano de lo que alguna vez fue un proyecto nacional y popular, frente a la voracidad de esta revivida década del 90 que viene con este neofascista a la cabeza, que es Javier Milei.