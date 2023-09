Los hermanos Oscar y Osvaldo Ramírez fueron brutalmente golpeados por vigiladores de la seguridad privada del local bailable Show Kolor Show, ubicado en el acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo último. Entre 4 y 5 personas de seguridad de gran porte retiraron a los jóvenes de 20 y 21 años del interior del local y los golpearon. La familia está pidiendo ayuda a quien pudiera haber tomado imágenes del ataque.



"A mi hermano (Oscar) un patovica lo ahorcó y lo durmió, lo dejaron tirado inconsciente afuera", contó Victoria Ramírez, hermana de ambos jóvenes. Añadió que ante esto, Osvaldo "intentó defenderlo" y también fue atacado a golpes. “Me cuentan que (a Oscar) le hicieron una llave en el cuello en el interior del boliche” sin que el joven se resistiera y luego lo atacaron a golpes "todos fueron dirigidos a la cabeza", añadió Victoria.

El caso se hizo público tras la publicación de Victoria en redes sociales. Debido a la agresión, Oscar resultó con una fractura de mandíbula y hematomas en la cabeza, donde recibió fuertes patadas. En tanto que Osvaldo fue golpeado en las costillas. Oscar será revisado hoy por especialistas ya que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

Victoria relató que los jóvenes llegaron a la casa de su madre después de las 5 de la madrugada, muy golpeados. Oscar, que estaba desfigurado, fue llevado inmediatamente al Hospital Carlos Snopek, del barrio Alto Comedero. Luego hicieron la denuncia en la comisaría del barrio 18 Hectáreas que es la más cercana al lugar donde se concretó la agresión. Después un médico de la Policía constató los golpes.

Tras la publicación en redes sociales, otras personas aportaron un video y algunas imágenes de lo sucedido en la puerta del boliche en el lugar de la boletería. En el único video recuperado hasta ahora se aprecia que amigos y amigas de los hermanos intentaron frenar la agresión. "No midieron su fuerza, esos hombres son fuertes y no fueron capaces de detenerse. Uno de pelo largo, se ve en el video como le pega a mi hermano. Mi hermano le decía pará y seguían. Fue horrible. Mi mamá me llamó diciéndome que a mi hermano le deformaron la cara los patovicas. Fue un alivio verlo vivo. Lo llevamos al hospital, le hicieron una radiografía y me dijeron que tenía fracturada la mandíbula”, detalló Victoria.

Varias personas que suelen asistir al boliche relataron hechos violentos en el local y en particular, de parte de los "patovicas". "Necesito que me acerquen videos o fotografías de cuando lo están pateando a mi hermano en el piso”, pidió Victoria. Además, en esa zona hay varios locales bailables y confiterías que tienen cámaras de seguridad, igual que hay cámaras del Estado jujeño.

Victoria no sabe el motivo por el cual retiraron del baile a sus hermanos. “Hubo un altercado, no sabemos, hay varias versiones de amigos”, contó antes de insistir en que en las imágenes "se puede ver a un hombre que le saca dos cabezas a mi hermano y que lanza piñas en la cabeza”.

Victoria Ramírez pidió solidaridad a quienes puedan aportar información y resaltó que “supuestamente –los de seguridad- tienen que cuidar a la gente y sucedió todo lo contrario, fue una situación horrible al ver como había llegado mi hermano con la cara deformada”. En cuanto a Osvaldo, contó que "no puede caminar, le duelen muchos las costillas y hasta le robaron el celular y la billetera", detalló y dijo que realizará otra denuncia por ese otro hecho.

La familia Ramírez no recibió llamados de las personas responsables del local bailable, ni de funcionarios de la provincia para asistencia a la víctima. La familia pone el eje en que debe haber una intervención de la justicia para evitar que vuelvan a suceder situaciones de violencia en el boliche. "La razón por la que decido hablar es por el peligro que estas personas pueden generar y que trabajen en estos lugares donde hay jóvenes, adolescentes", subrayó.

“Fue muy peligroso lo que han hecho los patovicas, fueron a golpear en la cabeza, y en los brazos porque mi hermano se protegía”, recordó. “Es peligroso que estas personas estén en esos lugares, no es la primera vez que pasa. Me mandaron mensajes de chicos que les pasó algo parecido. Es doloroso ver a mi madre que reciba a sus hijos así, mire si no llegan a la casa”. Victoria consideró que en todo caso los vigiladores debieron sacar a sus hermanos del local, "cerrar la puerta y listo. No seguir golpeando"y en este caso, "la policía debería haber actuado" pero agregó que sus hermanos "no vieron a ningún policía y en el video no se ve a ningún policía que se meta para frenar la violencia”.

Protocolos de seguridad

Las empresas que brindan seguridad en locales nocturnos deben cumplir con una serie de requisitos para desarrollar su tarea de cuidado, según establece la ley provincial 5436/04, que regula la prestación por parte de personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad.

Ante el incremento en la demanda de contratación de vigiladores privados en comercios, boliches, clínicas, eventos deportivos, espectáculos con grupos en vivo, instituciones privadas y públicas, la Dirección General de Seguridad Privada, perteneciente a la Policía de la Provincia de Jujuy advirtió en su momento que quien contrate estos servicios debe tener en cuenta que solo las empresas habilitadas y registradas en esa área pueden prestar servicio en la provincia.

Asimismo, entre otras obligaciones, estas empresas deben informar los objetivos que serán cubiertos con vigiladores. Todo trabajador de seguridad privada debe contar con una credencial habilitante.

El incumplimiento de las exigencias de la Ley 5436/04 puede generar sanciones contravencionales para el contratante, el vigilador y la empresa prestadora de servicio de seguridad privada, que van desde multas económicas a cancelaciones y suspensiones.