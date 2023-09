La CTA de los Trabajadores desmintió una fake news publicada por un diario que señala que un dirigente de la central sindical que lidera Hugo Yasky había sido el responsable de la agresión a la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien este lunes fue rociada con nafta durante la manifestación frente a la Legislatura porteña en rechazo a la charla negacionista convocada por la candidata a vicepresidenta de La libertad avanza, Victoria Villarruel.

En un comunicado, salieron al cruce de la publicación del diario Clarín que señalaba como responsable del ataque a un representante de la CTA, Leandro Nicolás Diaz, que en la publicación del periódico es sindicado como "puntero" de Quilmes.

"Ante la difusión de una noticia falsa a través del diario Clarín donde se atribuye el incidente denunciado por una legisladora de La libertad avanza a un supuesto dirigente de la CTA, desmentimos categóricamente que se trate de alguien vinculado en forma alguna con nuestra central", remarcaron desde la CTA en un comunicado firmado por Yasky y el secretario de Comunicación, Enrique "Quique" Rositto.

"Al mismo tiempo, expresamos que nninguna de las organizaciones que integran la CTA jamás utiliza la violencia ni el vandalismo en su accionar político", recalcaron en el comunicado difundido este martes en horas de la tarde.



Quién es Lilia Lemoine



Lilia Lemoine, la legisladora libertaria que este lunes fue rociada con combustible en la marcha frente a la Legislatura, es asesora del espacio político de Javier Milei. Su nombre tomó relevancia mediática luego del repudio a un video en el que se la escucha explicar cómo insultar en redes sociales a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández en 2022. En 2020, además, se había hecho conocida por tirarle un huevo a un móvil de C5N.

Lemoine se presenta como "influencer" y "libertaria" en LinkedIn. “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el cosplay, entendí las redes sociales, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”, sostiene en esa red social.

En 2019 fue precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert. En 2021, en el marco de la campaña de las elecciones legislativas, fue la maquilladora y fotógrafa de Milei, y colaboró con sus canales de YouTube.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 110 mil seguidores, también se describe como “influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer (actividad donde los participantes usan trajes que representan a personajes específicos)”.

Comparte fotos en apoyo a Milei, y sube fotos disfraces de personajes como "Kayle, La Justiciera" de League Of Legends, “Superwoman”, “Batichica” y la “Mujer Maravilla”, entre otros.

Charlas sobre cómo insultar a Ofelia Fernández

Lemoine también se dedica a viajar por distintas provincias del país para dar clases a seguidores de La Libertad Avanza sobre cómo "trollear" en las redes sociales y potenciar el mensaje del diputado ultraderechista. En dichas capacitaciones, enseña a usar insultos y discriminaciones que “desmoralicen a las personas”, pero que no sean suficiente motivo para que sus cuentas lleguen a ser suspendidas.

La fake news sobre Cristina Kirchner

Días atrás, en un programa de televisión exhibió al aire un audio de la candidata en el que se la escucha dando instrucciones específicas a un tal "Ramiro" sobre cómo crear un falso chat sexual entre Milei y CFK.

"Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp", dice Lemoine. Luego, continúa desarrollando el "plan" y va pensando en voz alta: "Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic)", agrega.

Además, le explica a su interlocutor que una pieza de estas características tiene que lograr generar una incógnita "para que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no"