El campeonato obtenido por el seleccionado argentino de fútbol en el último Mundial de Qatar, provocó un cambio posicional en el plano deportivo internacional, debido a que Sudamérica recuperó la atención luego de 20 años.

Por ese motivo, en el país donde se desarrolla la Liga de los campeones se efectúa el encuentro más importante de la industria del deporte en América Latina, y el diario deportivo Olé reunió a líderes nacionales e internacionales, profesionales, ejecutivos, deportistas y leyendas de más de 20 países.

Uno de los más convocantes fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien integró la temática "ADN Selección: claves para Argentina campeón mundial y un proyecto en marcha". El dirigente dialogó con el director de Olé, Mariano Dayan, y habló sobre su vínculo con Lionel Messi. "Tengo una relación de afecto con él, desde hace varios años. Y por ejemplo, ocho minutos después del sorteo del Mundial de Qatar, él ya sabía los cruces que podíamos tener. Me lo dijo por mensaje a los ocho minutos del sorteo", señaló Tapia.

El máximo responsable del fútbol hizo también un repaso de su gestión y dijo que "siempre se cuentan las ganadas pero no se cuentan las perdidas. Nos tocó asumir en 2017, con el equipo en zona de repechaje, con "Patón" (Edgardo) Bauza y una Selección que no tenía un rumbo determinado. Creo que si no se hubiese ido (Gerardo) Martino, hubiésemos salido campeones del mundo antes, en el 2018".

En relación a la designación de Sampaoli explicó que "en ese momento, peligraba la clasificación y uno entendía que el técnico que querían todos era él. Fuimos a buscarlo convencidos de que nos iba a dar lo que queríamos en el proyecto de selecciones".

Santiago Carreras, de YPF, fue otro de los expositores.

Respecto de Lionel Scaloni, el directivo lo calificó como "un tipo especial, un líder positivo por sobre todas las cosas. Dentro del equipo de Sampaoli, pude ver su rol importante, donde tenía injerencia en los chicos y mostraba conducción. Lo venía viendo y en el Sevilla analizaba a los rivales, conociendo los defectos y virtudes. Uno de los más importantes que me dijo que tenía que ser el técnico de la Selección fue (César) Menotti. Me dijo que lo tenía que ser de acá hasta el Mundial. Estaba convencido de que nos iba a ir bien".

El otro protagonista que captó la mayor atención fue el ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, campeón en Atenas 2004 y Co-Founder de SportFanz, una empresa que trabaja con datos y tecnología. Sánchez aportó en el bloque "Tecnologías disruptivas: identidades digitales y más puentes con los fans".

"En una de las cosas que venimos trabajando hace unos años es en la próxima revolución del deporte, que es la relación con el jugador, la comunicación con ellos. Eso es oro en polvo y no le damos importancia", remarco Sánchez.



Y agregó: "Hoy, sin data, dependemos de la intuición: grandísimos entrenadores como Scaloni, por ejemplo, saben tocar las teclas exactas. Pero lo cierto es que son los menos. Los tomadores de decisiones necesitan esa ayuda que les puede brindar la ciencia".

La cumbre continuará este miércoles con presencias como las de Nicolás Burdisso (director deportivo de Fiorentina de Italia), Marcos Senna (director de marketing de Flamengo), Javier Tebas (presidente de LaLiga de España), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors), Eduardo Spinosa (presidente de Banfield), David Garzón (presidente de Huracán).