La actriz francesa Emmanuelle Béart confesó en un documental que será difundido en la televisión gala el 24 de septiembre que fue víctima de abuso sexual infantil durante su adolescencia.

"Tengo 11 años, es de noche, estoy segura, me desgarras el sueño, tengo mucho frío, no salen gritos de mi boca, tengo la boca cosida", rememora Béart, de 60 años, en la obra "Un silence si bruyant" ("Un silencio tan ruidoso"), que fue presentada este martes en preestreno, según consignó la cadena pública FranceInfo.

Premiada por su papel en el drama "Manon del manantial" (1987) y conocida a nivel mundial por la primera entrega de la saga de "Misión imposible" (1996), Béart protagonizó películas como "La bella mentirosa" (1991), "Un corazón en invierno" (1992) "El infierno" (1994), "El placer de estar contigo" (1995) y "8 mujeres" (2002).

Antes de la proyección, Anastasia Mikova, la codirectora de la producción junto a Béart (quien no estuvo presencialmente en el evento), aclaró que el agresor de la intérprete no era su padre, el cantautor Guy Béart.

Mikova señaló que la actriz, que nunca denunció los hechos, "no desea revelar" la identidad de su abusador y que el documental "no es un ajuste de cuentas". De hecho, la actriz no pensaba inicialmente contar su propia experiencia.

"Un silencio tan ruidoso"

"Un silence si bruyant", que será emitido en la cadena M6, cuenta la historia de otras víctimas de incesto, tres de ellas adultas y un menor, además de la contribución de Béart.

Béart, junto a Tom Cruise en Misión Imposible.

Mikova indicó durante la presentación que se estima que en Francia hay 6 millones de personas que han sido víctimas de este tipo de abuso sexual.

Nacida en Gassin en 1963, Béart trabajó con reconocidos nombres del cine europeo, como Jacques Rivette, Claude Chabrol o François Ozon, pero también en producciones de Hollywood como "Misión Imposible".

Seguí leyendo: