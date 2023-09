Unión por la Patria relanza formalmente la campaña el próximo sábado desde Tucumán. Los gobernadores y dirigentes de la CGT se comprometieron no sólo a estar sino a redoblar esfuerzos para depositar a Sergio Massa y Agustín Rossi en la pelea por la segunda vuelta. La duda para buena parte del peronismo es cuál será el rol que tendrá, si es que lo tendrá, Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta no se mostró ni expresó desde que se realizaron las PASO. El gobernador Axel Kicillof no dio pistas sobre la tarea de CFK en la campaña y se limitó a afirmar que “aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina (Kirchner) es la que hoy conduce al peronismo”. Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque afirmó que "Cristina no aparece porque no es candidata", pero por si acaso agregó que es probable que antes del 22 de octubre se muestre junto a Massa.

La última vez que Cristina Kirchner se mostró junto a Sergio Massa fue durante el acto por la repatriación de uno de los aviones utilizados por la dictadura en lo "vuelos de la muerte". Fue poco después de confirmar a Massa y Rossi como precandidatos presidenciales. Después eso la vicepresidenta no volvió a aparecer y menos en un acto de campaña. El 1º de julio, fue le diputado Máximo Kirchner el que pidió por su participación en la campaña durante un acto en Hurlingham: "Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos todos los argentinos y las argentinas", dijo en ese entonces.

Superada las PASO el tema CFK volvió a tratarse en los mentideros kirchneristas y de Unión por la Patria. Axel Kicillof, consultado por AM 750 sobre el rol que debiera tener la vicepresidenta en la campaña, dijo que "la presencia de Cristina es fundamental" y agregó que ella "está (presente) y los candidatos de la derecha quieren ver como responderle y meten la pata, porque lo que nos proponen es dolarización o semi dolarización que ya la tuvimos, que fue un desastre, terminó en la crisis del 2001".

El ministro Larroque también se refirió a Cristina. Por un lado dijo que es prioritario "fortalecer la figura de Sergio Massa". Reconoció que durante la campaña de las PASO, el ministro no tuvo la libertad de desarrollar sus propuestas como el resto de los candidatos porque "estaba condicionado por el acuerdo con el Fondo, pero a partir de ahora ya empezó a plantear los lineamientos que vienen“, dijo.

En cuando al rol de CFK, Larroque buscó desdramatizar al sostener que "ya llegará el momento. Eso lo deciden quienes manejan la campaña de cómo se administran esas apariciones”, dijo y agregó que "no sé si puede haber alguna aparición de Cristina, yo no estoy en el comando de campaña”. En ese sentido, indicó que es recomendable "administrar las apariciones de aquellas personas que tienen una potencia tan alta” como es la vicepresidenta. Larroque sumó en esa lista de dirigente con "potencia" a Máximo Kirchner, que si bien es candidato a diputado por ahora no se mostró haciendo campaña.

A Tucumán

En tanto, el equipo de campaña de Massa trabaja a destajo para el acto en Tucumán, previsto para el próximo sábado, y que representará el relanzamiento de la campaña. El candidato tiene previsto llegar a la provincia norteña un día antes donde se reunirá con los gobernadores y también con la CGT.

Por ahora confirmaron su participación, además de Juan Manzur --el dueño de casa--, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y el santiagueño Gerardo Zamora. Los mandatarios, salvo el formoseño y Zamora, están en deuda con Massa porque en las PASO la fórmula de UxP perdió en sus distritos. El encuentro servirá para ajustar la táctica y lograr que esta amplia región argentina pueda otorgarle a Massa-Rossi la cantidad suficiente de votos que les permita mejorar las posibilidades de acceder a la segunda vuelta. Jalil fue el único que por ahora anticipó que esa mejora del caudal de votos se va a producir.