Un video con testimonios de inmigrantes que viven en la Argentina se viralizó en las últimas horas y da cuenta de cómo este país representa todavía una tierra de oportunidades.



“Lo que pasa es que si no vivís allá es difícil dimensionar. Acá hay mucha clase media, por más que ustedes dicen que va disminuyendo”, dice una mujer de origen paraguayo. “Tal vez sí disminuya un poco, pero en Paraguay están los pobres y los ricos y ser pobre casi que es hereditario y algo de lo que me parece hermoso de Argentina es eso, de que las personas que tienen ganas de estudiar acá podés estudiar. Y el que estudia y es un profesional vive bien”, añade. “Eso no ocurre en Paraguay por ejemplo, porque las universidades son carísimas, es muy difícil estudia, entonces el hijo del pobre sigue siendo pobre”.

Otro testimonio es el de una mujer peruana. “Acá en Argentina trabajo no nos falta. Eso es lo bueno de Argentina, por más que haya crisis, hay trabajo, por lo menos yo estoy agradecida que hay mucho trabajo. Allá en Perú no hubiera podido educar a mis hijas. Mayormente, la educación superior en Perú es muy cara”. Como en el caso anterior, se valora el acceso a la educación.

Un hombre afirma que “da gusto estar acá porque conseguí trabajo al toque. Allá en Paraguay vos tenés que rebuscarte para conseguir trabajo, no es como acá”. Otra mujer señala que “acá tenemos la educación de nuestros hijos, la casa, el trabajo”.

Para la primera testimoniante, en Paraguay “no hay inflación, pero tampoco hay seguridad laboral. Tampoco hay salud y educación gratuitas”. Y dejó su mensaje para los argentinos: “Yo me estoy dando cuenta acá que ustedes son mucho más pesimistas que nosotros. Tal vez porque siempre han tenido mucho más, no lo sé, pero son pesimistas y piensan que está todo mal. Y hay muchos países que están mucho peores. No es consuelo, pero me refiero a que vas y comparás y decís, ‘Pucha, que vivimos bien en la Argentina’”.