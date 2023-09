Luego de que el Gobierno anunciara un acuerdo con las automotrices para incluir modelos 0 KM en el programa Precios Justos, se aguarda el detalle de cuáles serán los modelos incluidos en el plan con el objetivo de mantener los valores congelados por 60 días, tras las fuertes subas registradas en agosto después de la devaluación posterior a las elecciones.



El acuerdo fue cerrado entre el Ministerio de Economía y las principales automotrices que operan en la Argentina: Toyota, Volkswagen, Nissan, Ford, Renault, General Motors y Stellantis. De este modo, mantendrán sus precios durante septiembre y octubre, aunque no de todos los modelos.



La negociación entre el Gobierno y las automotrices llega luego los fuertes aumentos registrados desde la devaluación del 22 por ciento posterior a las PASO del 14 de agosto. Desde entonces, los precios de los autos tuvieron un importante aumento. Según relevamientos del mercado, sólo quedaban tres modelos 0 KM por debajo de los $7 millones.



A eso, hay que sumarle la problemática con las entregas de los vehículos, uno de los factores más complejos a la hora de hacerse de un vehículo nuevo, ya que muchas concesionarias tienen largas demoras, incluso para quienes paguen el total del auto, sin financiamiento.



Qué autos 0 KM tendrán precios congelados por dos meses

Aunque todavía no se conoce la letra chica del acuerdo, los modelos que las principales marcas pondrían al mercado serían, al menos en una primera instancia, las pick ups. Así, en el caso de Ford podría ser la tradicional Ford Ranger, mientras que en el caso de Volkswagen sería la Amarok, su clásica 4x4. La Nissan Frontier es otra de las que pica en punta para mantener sus precios congelados; del mismo modo que Toyota congelaría el precio de la Hilux.



Por ahora las automotrices no confirmaron qué modelos formarán parte de Precios Justos con valores congelados por dos meses y aclaran que todavía resta definir la letra chica del acuerdo. No se trata de algo menor, porque tienen que afinar cómo será la logística y las condiciones de venta para los usuarios.



Con esta medida, el Gobierno apuesta a sostener el consumo y “cuidar la producción nacional”, según se desprende de la comunicación que dio a conocer el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa.

Hay automotrices que propusieron que el congelamiento de precios se pueda hacer efectivo con modelos no fabricados en la Argentina, como buscaba el Gobierno, sino con vehículos fabricados en Brasil que se encuentran a la espera de autorizaciones de importación.



Otro factor clave es que hay automotrices que no tienen muchas opciones fabricadas en la Argentina. En el caso de la automotriz Stellantis – fabrica Peugeot 208 y el Fía Cronos – no fabrican camionetas, por lo cual no se descarta que se sumen al programa con esos modelos. Renault, en cambio, tiene varias alternativas.



En paralelo, las listas de precios de septiembre que ya llegaron con fuertes aumentos podrían sufrir nuevols incrementos en los próximos días, de hasta un 15 por ciento.