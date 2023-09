En dos actos institucionales el gobernador Ricardo Quintela arremetió contra las propuestas electorales del candidato a la presidencia por Libertad Avanza, Javier Milei y adelantó cuál sería su posición como gobernador, que logró la reelección en mayo, en caso de tener que realizar ajustes.

Lo dijo en un acto de entrega de viviendas realizado el martes por la tarde. “Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, sostuvo.

Este miércoles, en un acto de entrega de mobiliario y equipamiento, para todas instituciones educativas de todos los niveles de la provincia, que tuvo una inversión de 300 millones de pesos el mandatario expresó que “cada uno tiene la posibilidad de elegir, de decidir qué hacer con su voto, pero hay una circunstancia particular, donde básicamente deben decidir qué va a pasar con el servicio educativo, con el servicio sanitario y con la obra pública”.

“La obra pública es el Estado y el Estado tiene la obligación, el deber y la responsabilidad de garantizar una calidad de vida diferente para nuestra gente", dijo Quintela sin mencionar al libertario y agregó que “se está planteando dejar que el mercado rija la vida de los argentinos, que el mercado decida cuál va a ser la política educativa, la política sanitaria, la política de seguridad, la política en materia de obras públicas, de servicios públicos, y aquel que no lo tenga, que lo pague”.

“Tenemos que garantizar la obra pública, tenemos que garantizar la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, de rutas, de caminos, y fundamentalmente garantizar servicios a nuestra gente”, expresó.

En otra parte de su discurso, sostuvo que “puede no tener los instrumentos y las herramientas para resolver algunos problemas, pero nunca va a quitarle derechos a la gente, ni quitar salarios”. “Nunca más lo voy a hacer. Lo hice una sola vez con la ley ómnibus por presiones de Capital Federal de (Domingo) Cavallo, (Carlos) Menem y nunca más voy a votar una ley en contra de los ciudadanos prefiero irme y que venga a otro a ser francotirador de los riojanos”. “Se hay que bronca y enojo de gran parte de la sociedad y tengamos en cuenta que hay una base sustancial que es la deuda con FMI que nos condiciona permanentemente”, expresó.