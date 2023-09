El tránsito de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones estuvo atravesado, ante todo, por un concepto: internas. Las hubo casi en todos lados y no fueron muy amenas. En la cuarta sección, el municipio de Bragado gobernado por el radical Vicente Gatica no fue la excepción. El desgaste de ocho años de gestión marcado por la distancia con el macrismo que no le permite tener una férrea conducción de la coalición cambiemita son los motivos que, desde el peronismo, ven como principales motores de su caída en las urnas. En las PASO, el candidato más votado fue el empresario Sergio Barenghi de Unión por la Patria, que relegó a Gatica al segundo lugar.

El peronismo se hizo con más de 11 mil votos, mientras que JxC no llegó a los 9.500. Allí, el actual intendente sólo cosechó un poco más de la mitad de las adhesiones, mientras que Barenghi si hizo con más de 6.300 frente a sus tres competidores de UxP, sacándole más de 3 mil votos de ventaja al segundo, Jorge “Chapu” Fernández. Tanto Fernández como los otros dos contendientes del peronismo que cayeron frente a Barenghi manifestaron su apoyo y llamaron a elegir por él en las generales.

El escenario para Gatica es diferente. Enfrentado con el diputado nacional del PRO e íntimo amigo de Mauricio Macri, Pablo Torello, oriundo de la localidad bragadense de O’Brien, el actual mandatario que va por su tercer período al frente del municipio no tiene un lugar en la mesa chica seccional. Eso lo llevó a tener declaraciones con tono desafiante en mayo de este año, cuando tildó a JxC como una fuerza política con “amateurismo político”, que se puso de manifiesto en la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Hay que ser más profesionales", había pedido el intendente.

Decir y desdecirse

“En plena campaña de 2015 hablaba de nepotismo por mi lugar en el Ejecutivo municipal cuando mi papá era intendente, pero él cuando asumió nombró al yerno, a la hija, a la sobrina y más adelante a una segunda hija”, relata Ramiro San Pedro, politólogo e hijo del ex intendente e histórico dirigente peronista de la cuarta sección, Aldo San Pedro.

Los señalamientos agresivos de Gatica también tuvieron como blanco al actual gobernador, Axel Kicillof. En 2018, siendo diputado nacional, Kicillof le pidió por Twitter a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que “diera la cara” tras las muertes de Sandra Calamano y Ruben Rodríguez al explotar un tanque de gas por falta de mantenimiento en una escuela de Moreno. El intendente de Bragado se despachó contra el ex ministro de Economía, al que llamó “pedazo de turro”. Luego borró el tuit y años más tarde reconoció que se equivocó al expresarse de esa manera.

Más allá de estas agresiones, Gatica recibió a Kicillof en mayo en el marco de la entrega de 42 viviendas que estuvieron paralizadas desde antes de la gestión del intendente radical. Un perla "oscura" de esta situación, cuenta San Pedro, es que durante la campaña de 2015 hizo un spot caminando por las viviendas vacías que durante el vidalismo no se reactivaron. La particularidad que menciona el dirigente peronista es que Gatica decidió, en aquella campaña contra Aldo San Pedro, hacer una denuncia al respecto. “La hizo ante el fiscal Bidone, que después terminó procesado por espionaje ilegal en el macrismo con Marcelo D’Alessio”, detalla Ramiro San Pedro, y lo enlaza con el "lawfare" desde el Poder Judicial.

Ramiro San Pedro, dirigente peronista de Bragado

Entre las críticas que más proliferan en el partido está la supuesta reinauguración de los históricos talleres del ferrocarril en Mechita. En dos ocasiones, en 2018 y 2019, Vidal y Macri fueron hasta los talleres a presentar una nueva puesta en funcionamiento que posibilitaría la incorporación de más de 1.200 trabajadores a partir de la entrega de las instalaciones a la empresa rusa THM. “Una farsa descomunal, hasta dijeron que iba a venir un traductor ruso-español para formar a los trabajadores y nunca pasó nada”, dice San Pedro.

Respecto a Barenghi, la lectura de San Pedro es que su perfil genera una empatía en los vecinos porque es un empresario que "supo crecer, abrió locales, y no fue como Gatica que es lo más parecido a la casta de la que habla Javier Milei". El candidato de UxP está al frente de Espuma Bragado SRL que se dedica, principalmente, a la fabricación de colchones y está en plena expansión.

Un huevo en cada canasta

En Bragado hay, además, una visión controversial sobre el actual intendente. Nacido en el radicalismo, fue funcionario del gobierno local de la UCR en la década de los ’90, y transitó por el Concejo Deliberante en nombre del partido centenario. Pero en 2013, y tras fundar su propia fuerza vecinalista Agrupación Municipal Unidos, se alió con el Frente Renovador y accedió a una banca como concejal por el massismo. Para 2015 pegó el salto a Cambiemos y obtuvo más del 50 por ciento de los votos con los que venció a San Pedro.

En aquella ocasión, las PASO habían sido adversas para la coalición amarilla, pero en las generales el resultado se invirtió. La historia volvió a repetirse en el 2019.

Los volantazos políticos en la vida de Gatica también tuvieron su capítulo para las legislativas del 2021. Más allá de su origen radical, en las legislativas de aquel año enfrentó a Facundo Manes alineado con el candidato del PRO, Diego Santilli. En 2023, volvió a pegar el salto al apoyar a Bullrich y Néstor Grindetti en contra del larretismo.

Todo este conjunto de piruetas en el camino político de Gatica es un factor que el peronismo local señala para concluir que es “difícil” para el intendente sintetizar todos los espacios que integran JxC. Una parte del radicalismo y la Coalición Cívica construyeron la lista que perdió la interna contra Gatica, con Carla Bruno a la cabeza. Más allá de la foto de unidad, en UxP consideran que esos 4 mil votos no irán directamente al bullrichismo.

San Pedro también destaca negativamente el accionar municipal durante la pandemia, cuando Bragado llegó a liderar el ranking de distritos con mayor tasa de letalidad a raíz del coronavirus. Siendo un distrito con menos de 45 mil habitantes, en septiembre de 2020 contaba con más personas fallecidas a merced del COVID-19 que todo Uruguay, que tiene 3 millones y medio de habitantes.

Hoy, asegura el dirigente peronista, la inversión de la Provincia es mayor a la de los años donde gobernó Cristina Kirchner y Daniel Scioli. “Antes el rol inversor era de la Nación, pero hoy la inversión la hace la Provincia”, destaca. La construcción de la red cloacal para O’Brien, una obra que Torello prometió y nunca activó; la red de gas para Comodoro Py; o la reactivación de la obra de 116 viviendas de las cuales ya están entregadas 42, son los ejemplos que San Pedro enumera sobre la gestión de Kicillof que sirven al peronismo para ilusionarse con volver a conducir los destinos del municipio.