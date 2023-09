Javier Tebas participó del Olé Sports Summit que se desarrolló en la Usina del Arte de Buenos Aires, y se refirió al caso de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que sacudió a la opinión pública en España y en todo el mundo.



Rubiales besó en la boca a la futbolista Jenni Hermoso, en la ceremonia de premiación del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, donde las españolas se coronaron por primera vez en su historia.

"A nivel de fútbol español es el mayor impacto a nivel institucional, a nivel de país, también. Hay más de 130 mil noticias digitales sobre Rubiales y todas en la misma línea, y nunca ha habido un impacto de tal nivel. Eso indica que el tema es muy grave, más allá del acoso sexual o no, es inconcebible, impresentable que un jefe pueda pedirle a una empleada, agarrándola de la cabeza, 'dame un pico' y diga lo que diga la empleada, porque es su jefe y no tiene tiempo de reacción, nunca se entiende el consentimiento en la relación jefe-empleada", opinó Tebas.

El también abogado añadió: "El señor Rubiales tiene que saber que no puede agarrar a una jugadora como un saco de patatas. Tiene que saber que no puede agarrar a la reina del hombro y también se tocó los genitales en un palco, apunta a una conducta de cómo entiende la vida hacia las mujeres que viene de hace muchísimo años. No me sorprendió".

"No dimite porque cree que no hizo nada malo y eso es lo peor todavía, no se ha dado cuenta que lo critican, no sabe dónde está el trato de la dignidad con la mujer y vulnera la relación de jefe-subordinada y se trata de aspecto inmoral y muy grave", cerró, de modo contundente Tebas en la Usina del Arte.

Por otro lado, también reveló que no tiene diálogo con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. "Hace dos años y medio que no hablo con él, sólo en juzgados", dijo. Y aclaró que se trata de un choque de intereses: "Es que estamos en desacuerdo con la Superliga que él impulsa".