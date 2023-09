Un equipo de cirujanos del hospital provincial Blas Dubarry, ubicado en la localidad de Mercedes realizó la primera biopsia cerebral a través de la punción con una aguja, en la primera operación de este tipo que se realiza en un hospital público, según se informó desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.



Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite, a través de la punción con aguja, extraer muestras de tejido del cerebro para diagnosticar el tipo de lesión que sufre y así avanzar con el tratamiento específico.



La paciente presentaba una lesión que se localizó en la profundidad del cerebro, a nivel tálamo mesencefálica, y era necesario diagnosticar si el origen es infeccioso o tumoral a través de la biopsia, para lo cual se utilizó el Marco de Estereotaxia.



Este sistema consiste en un dispositivo que se coloca en torno al cráneo, mientras la paciente se encuentra despierta y acostada boca arriba en el tomógrafo. Luego, se realiza una tomografía computarizada especial que arroja las coordenadas para guiar la aguja hacia la lesión y tomar la muestra.



Al referirse al procedimiento, director del hospital, Walter Crema, aseguró: "En el hospital no se había hecho nunca esta biopsia y se pudo hacer la primera con éxito. Es un método mínimamente invasivo para tumores cerebrales, un marco que va dirigido por una computadora, va puntualmente a ese lugar donde queremos llegar, y durante el ingreso no suelen dejar secuelas este tipo de biopsias por estereotaxia. Y de otra manera se tendría que haber hecho con el riesgo de daño de estructuras vitales, o que pueda alterar o que pueda dejar alguna secuela funcional en paciente".



El equipo de neurocirujanos que llevó adelante el procedimiento estuvo encabezado por los médicos Julia Lembo, Adalberto Ochoa y Juan Marelli, contando con la asistencia, considerada como "clave", del personal de los servicios de Diagnóstico por Imágenes y Quirófano.



"El hospital, con mucho esfuerzo y apoyo, se convierte en un centro de referencia y de derivación de las zonas más alejadas de la provincia de Buenos Aires. Tal como fue este caso de la paciente que recibimos desde Junín, vino derivada desde esa ciudad, pero también hemos recibido pacientes de Lincoln, Bragado, Bolívar y eso es lo más destacable en cuanto a resolver problemas de pacientes que quizás se encuentran alejados de los centros urbanos de mayor complejidad", dijo el jefe del Servicio de Neurocirugía del hospital de Mercedes, Juan Marelli.



Tras la intervención, se informó que la paciente evoluciona favorablemente, mientras que se aguardan los resultados de la biopsia para realizar el tratamiento específico. "Gracias a este complejo procedimiento no se presentaron complicaciones", precisó un comunicado de la cartera sanitaria que se dio a conocer en la jornada del miércoles.



Según explicaron los profesionales de la salud, la estereotaxia se utiliza en diferentes patologías, y en este caso para el diagnóstico de una lesión cerebral muy profunda, que de realizarse a través de una cirugía convencional expone al paciente a provocarle más daño y más morbilidad.