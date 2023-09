Suponemos, elucubramos respuestas, hipotetizamos, pero todos creemos saber o buscamos dar una respuesta sobre qué hacen, quieren o piensan las y los jóvenes hoy. Sin embargo, no nos detenemos o nos acercamos a preguntarles qué es lo que ellos creen, sueñan, desean, planean o avizoran en relación con el presente, pero también con el futuro. Esas preguntas me llevaron a buscarlos en un lugar emblemático para la juventud catamarqueña, la plaza 25 de Mayo de la Ciudad Capital, que los congrega a diario. Representan más del 30% del padrón electoral en la provincia.

Allí se reúnen jóvenes de todas las edades y sectores sociales, es el lugar de encuentro luego de la escuela, en la previa sobre todo, para aquellos que están más cerca de ingresar a la facultad o de cursar sus estudios superiores. Son muchos y se separan en grupos o en parejas y llenan los bancos del Paseo en pleno centro catamarqueño en horas de la tarde. Cerca de las 18, me acerco a ellos, me miran con desconfianza o tímidamente, algunos, los más avezados, se sueltan desde el principio y me cuentan que están desilusionados de la política, que se informan a través de las redes sociales y los portales de internet.

Los más próximos en el encuentro son Victoria e Iván, sostienen que en las últimas elecciones PASO, votaron al Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, que de otra manera hubieran votado en blanco. “Los voté porque en mi barrio, por ejemplo, el concejal que es de ese partido es el único que se preocupó en años por mejorar la iluminación, arreglar las plazas, poner asfalto y ayudar a los vecinos que necesitan de la asistencia del Gobierno por ser los más humildes”.

“Yo creo que los derechos adquiridos como la jubilación para las amas de casa, el boleto estudiantil gratuito y el programa Progresar, para terminar los estudios obligatorios o seguir una carrera, son políticas que deben continuar y que en el caso de que gane Milei van a desaparecer. Son verdaderamente importantes para la sociedad porque contienen a todos los sectores”. Y si bien afirman que el problema de la inflación es preocupante y que debe tener una solución a corto plazo, creen que la alternativa que propone la facción identificada con el peronismo es la que puede seguir con las políticas públicas de contención y asistencia a los sectores populares y las clases sociales más desfavorecidas.

Más allá, en otro rincón de la plaza, Facundo, Amira y Esteban cuentan que votaron a Milei “cansados de siempre tener que elegir entre las dos grandes facciones políticas: oficialistas y opositores, Massa o Bullrich, radicales y peronistas”; y dicen que el candidato de la Libertad Avanza es una nueva alternativa que viene a cambiar la política o la forma de hacer política en el país.

“Yo lo voté a Milei porque creo que está más capacitado para eso. Me gusta el cambio que propone, que va a dolarizar y va a hacer justicia en cuanto a los ajustes que planea para los funcionarios y acabar con la corrupción”, dice Esteban.

“La reducción del Estado es una buena opción, ya que me parece que está mal agrandarlo, darle planes a la gente porque sí. Yo nunca estuve a favor de las ideas del socialismo, el modelo no me gusta”, opina Facundo y agrega: “Quiero que el próximo presidente trabaje en la Seguridad y la Economía y nada más. No tiene por qué hacer otra cosa. Que deje trabajar libremente y abra el mercado”.

En cuanto a la propuesta de privatizar la Educación por parte del candidato de LA, contestan: “Yo no creo que vaya a privatizar, el modelo que él plantea no es privado, es semi privado y en vez de darle a las instituciones la plata asignada, se las va a dar a la gente en forma de voucher para que ellos decidan qué estudiar o cómo”.

En relación con la participación de los jóvenes en la política, sostienen que “la juventud tiene que participar más, aunque a ellos no les guste para nada. Hoy en día los jóvenes se están involucrando, pero de otra manera, desde las propuestas de Milei, de la derecha, digamos. Creo que debemos tener un cambio cultural, porque en Argentina han destrozado todo, la gente no tiene valores, por eso la sociedad está cada vez más destruida. La juventud no estudia, no trabaja, se conforman con un plan. Y es bueno que los chicos se den cuenta de que eso no está bien y escuchen las ideas que tiene Milei”.

Para cerrar, manifestaron: “Queremos que los jóvenes se interioricen, por los menos lean sobre lo que te da cada modelo en la política y que después elijan libremente. Que se acerquen a la Libertad Avanza, es la única que propone algo distinto en mucho tiempo y hay que darle una oportunidad. Desde que tengo uso de razón es siempre lo mismo y Milei viene a proponer algo distinto, propone cambiar las cosas, todo lo que prometió Macri, pero no hizo”.

Por último, en el centro de la 25 de Mayo, Martina y Rocío, estudiantes secundarias de 5° año manifiestan un descreimiento en la política actual, pero eligieron a los representantes de Juntos Por el Cambio en las PASO. “Bullrich puede ser una mejor opción que Milei o Massa. En la época de Macri estuvimos bien, dentro de todo el dólar no subió tanto y las cosas eran más accesibles y no estaban tan caras como hoy. Después de su Gobierno, la economía y el dólar se volvieron un desastre y no sé por qué culpan a Macri si el país está así desde el 2021 o antes, desde la época de Perón”, dice Martina.

Rocío suma su postura: “Siempre hubo crisis en la Argentina y siempre van a existir. Creo que los planes, las computadoras, por ejemplo, no sirven de mucho porque si bien las dan gratuitamente no las incluyen en la Educación, en los espacios curriculares, al igual que los libros que nos dan en la escuela no están incluidos y no se complementan con esas herramientas a la hora de estudiar”.

Además, señalaron: “La Educación Pública, la Salud y todo lo público produce un gasto al Estado que se tiene que hacer cargo de todos esos servicios, lo mismo que la AUH y no trabajan, solo se conforman con recibir el plan y si viene Milei o Macri se enojan, porque les quieren sacar el plan”, terminan diciendo ambas para sentar postura sobre lo que planean votar en octubre.