Cines

ALMAMULA

Con Nicolás Díaz y María Soldi. Dir: Juan Sebastián Torales. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs.

BARBIE

Con Margot Robbie y Ryan Gosling. Dir: Greta Gerwig. ATP.

Cines del Centro: Cas: 17.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.40, 22.15 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.35, 19.10 hs. Sub: 21.50 hs.

BLUE BEETLE

Con Xolo Mariduena y Bruna Marquezine. Dir: Ángel Manuel Soto. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 14.10 hs.

Showcase: Cas: 14.55, 16.25 hs.

CONTRARRELOJ

Con Liam Neeson y Arian Moayed. Dir: Nimród Antal. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 17.00 hs.

Showcase: Cas: 14.15, 20.25 hs. Sub: 22.30 hs.

CORSAGE. LA EMPERATRIZ REBELDE

Con Vicky Krieps y Florian Teichtmeister. Dir: Marie Kreutzer. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.30, 19.50 hs.

EL CONDE

Con Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer. Dir: Pablo Larraín. SAM 16 años.

Cines del Centro: Cas: 19.50 hs.

EL LABERINTO DE LAS LUNAS

Documental. Dir: Lucrecia Mastrangelo. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

ELEMENTOS

Animación. Dir: Peter Sohn. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.25, 16.55 hs. (*Solo mañana)

ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR

Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana, a las 20.30 hs.

ESCAPE BAJO FUEGO

Con Gerard Butler y Ali Fazal. Dir: Ric Roman Waugh. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.25 hs.

GRAN TURISMO: DE JUGADOR A CORREDOR

Con David Harbour y Archie Madekwe. Dir: Neill Blomkamp. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 20.00 hs.

Showcase: Cas: 19.25 hs. Sub: 22.05 hs.

GUARDIANES DEL MUSEO

Animación. Dir: Vasiliy Rovenskiy. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 15.50, 17.50 hs.

Hoyts: Cas: 13.20, 15.20, 17.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 16.30, 18.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.25, 16.55 hs. (*Solo mañana)

HÁBLAME

Con Sophie Wilde y Joe Bird. Dir: Michael Philippou y Danny Philippou. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Showcase: Cas: 17.45, 20.00 hs. Sub: 22.35 hs.

LA MONJA 2

Con Storm Reid y Taissa Farmiga. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 14.00, 16.30, 19.00, 21.40 hs. 2D Cas: 14.15, 14.45, 15.15, 17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30*, 22.00, 22.30, 23.00 hs. 2D Sub: 20.30** hs. (*Cancelada hoy y mar 12) (**Solo hoy y mar 12)

Hoyts: DBOX Cas: 13.00, 14.45, 15.30, 17.10, 18.00, 19.35, 20.30, 22.00, 23.00 hs. Cas: 13.00,14.00, 14.45, 15.10, 15.30, 16.30, 17.10, 17.30, 18.00, 19.00, 19.35, 19.50, 20.30, 21.30, 22.00, 22.15, 23.00 hs. Sub: 19.20, 21.45. 22.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 14.50, 15.30, 16.30, 17.20, 19.05, 19.30, 19.50, 21.30, 22.20 hs. Sub: 15.10, 17.40, 20.10, 22.00, 22.40 hs.

MEGALODÓN 2: EL GRAN ABISMO

Con Jason Statham y Sienna Guillory. Dir: Ben Wheatley. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.15, 17.00, 19.40, 22.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.15, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 16.40, 19.20, 21.55 hs.

OPPENHEIMER

Con Cillian Murphy y Emily Blunt. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 15.25, 18.05, 19.00, 21.45, 22.15 hs.

SONIDO DE LIBERTAD

Con Jim Caviezel y Mira Sorvino. Dir: Alejandro Gómez Monteverde. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.20 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.50, 19.40, 22.30 hs. Sub: 19.50 hs.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.50, 18.40, 21.40 hs. Sub: 13.40, 16.40, 19.40, 22.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.00, 19.00, 20.30, 22.00 hs. Sub: 18.30, 21.00 hs.

Showcase: Cas: 16.50, 19.15, 22.10 hs. Sub: 14.00, 19.40, 22.35 hs.

THE QUIET GIRL

Con Catherine Clinch y Carrie Crowley. Dir: Colm Bairéad. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

TORTUGAS NINJAS: CAOS MUTANTE

Animación. Dir: Jeff Rowe. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 15.40, 18.10, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.15, 17.15 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.25*, 14.40, 17.10 hs. 2D Cas: 12.15*, 14.30, 16.45, 19.45 hs. (*Solo mañana)

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Av. Belgrano 201 bis.

Babasónicos. El grupo liderado por Adrián Dárgelos vuelve a la ciudad para repasar las canciones de su último LP, Trinchera, y todos sus hits. Mañana, a las 21 hs.

El Plan de la Mariposa. El septeto fundado por los cinco hermanos Andersen llega en el marco de una gira nacional donde repasan todos los éxitos de su carrera. Sáb 23, a las 20 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Chango Spasiuk. El reconocido acordeonista misionero regresa a Rosario para presentar "Eiké", su último trabajo recientemente editado. Vie 22, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Art. Ciclo donde la música de The Beatles se mezcla con la pintura de la mano de la banda Ilustrasónico. Dom 10, a las 21 hs.

Nerds. Banda rosarina de Jazz Fussion con un repertorio integrado por composiciones propias. Lun 11, a las 21 hs.

Kimbara. El grupo presenta "Especial Beatle + música del mundo", con una variada oferta musical con ritmos, melodías e historias de otras tierras. Mar 12, a las 21 hs.

Budapest. Trío de jazz, funk y rock, que interpreta temas propios. Mié 13, a las 21 hs.

BIBLIOTECA ARGENTINA

Pte. Roca 731.

Panchi Duarte & Che valle + Julián Cicerchia. Continúa el ciclo de música gratuito en la Biblioteca Argentina organizado por la Asociación Guitarrística de Rosario. Hoy, a las 18 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Experiencia Queen. El grupo llega a la ciudad en el marco de su Champions Of The World Tour 2023. Hoy, a las 21.30 hs.

Los Salieris de Charly. Un show que tiene como principal objetivo transportar al público en un viaje al universo musical de Charly García. Jue 14, a las 21 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Manu Ansaldi. El cantautor rosarino presenta su nuevo show en formato acústico. Sáb 16, a las 21.30 hs.

CASA BRAVA

Pichincha 120.

Chicos Vaca. La banda presentan su nuevo disco, "El amor es esto". Vie 22, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Carnoteando. Homenaje a la inmensa obra de Raúl Carnota con Esteban Echaniz, Bruno Resino y Mauro Rodríguez. Invitado principal a Franco Luciani. Hoy, a las 21 hs.

Ciclo con Joel Tortul. El pianista se presenta junto al Maestro Juan Falú para rendir un homenaje a la obra de Eduardo Falú, a los 100 años de su nacimiento. Mañana, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Camilú. La cantante oriunda de Puerto Madryn presenta su nuevo show “Aquí en mi habitación”, dónde compartirá todas sus canciones en un nuevo formato acústico. Hoy, a las 20 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

Noelia Moncada y Dipi Kvitko. La cantante y el guitarrista presentan “Las mil y una noches”. Mañana, a las 21 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Che Bochinche. El grupo presenta las canciones originales de su espectáculo “Canciones Para Mover el Esqueleto”. Dom 17, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Jairo. El reconocido cantante presenta su show "50 años de música". Mañana, a las 20.30 hs.

Pablo Socolsky Trío. El grupo presenta su nuevo trabajo de jazz contemporáneo “Esperando la lluvia”. Mar 19, 20 hs.

Miguel Mateos. El cantautor se presenta junto a una orquesta sinfónica con el show que acaba de brindar en el Teatro Colón. Vie 15, a las 21 hs.

Soledad. La artista presenta su nuevo álbum, "Natural", con el que regresa a la música de raíz latinoamericana. Sáb 23, a las 20.30 hs. Dom 24, a las 20 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Lord Divine. La histórica banda de metal progresivo celebra su vigésimo aniversario, repasando canciones de toda su trayectoria. Hoy, a las 18 hs.

Los Núñez & Garupá. Los dos grupos confluyen en una noche única para celebrar el Día Nacional del Chamamé. Vie 22, a las 21 hs.

FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Bulldog. La banda rosarina festeja sus 33 años de trayectoria en la música. Sáb 16, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Usted Señalemelo. La banda llega a la ciudad para presentar Tripolar, su nuevo y tercer trabajo discográfico. Hoy, a las 21 hs.

Homer El Mero Mero. El artista llega a la ciudad en el marco de su El Mundo es Tuyo Tour. Mañana, a las 20.30 hs.

Marilina Bertoldi. La reconocida cantante y guitarrista vuelve a la ciudad para repasar todos sus clásicos. Jue 14, a las 20 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

Hijos de Buda. El sexteto convida un recorrido por las piezas más emblemáticas del Gypsy jazz. Hoy, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Palito Ortega. "El Rey" regresa a Rosario en el marco del Tour Despedida con un show como nunca se lo vio, donde repasará su increíble y extensa carrera. Mañana, a las 21 hs.

Skay y Los Fakires. El exguitarrista de Los Redondos regresa para llenar de su mística musical a la ciudad. Sáb 23, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Bajo nuestra ley. 8 sep, 21 hs.

Carlos Casazza Cuarteto. 9 sep. 20.30 y 22.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Ave Fénix. El cuarteto de cuerdas argentino de nivel internacional llega a la ciudad. Mañana, a las 21 hs.

Fernando Cabrera. El cantante y compositor uruguayo presenta su nuevo disco “Simple” y realizar un repaso por las canciones más emblemáticas de su discografía. Sáb 16, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Back To The 80's. Nueva edición de la fiesta retro con las presentaciones de The Mode (tributo a Depeche Mode), Star Erasure Experience y Dj Tomás Caturla. Hoy, a las 20.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Hoy y vie 22 y sáb 23 y 30, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Las chicas de la culpa. Tres comediantes y amigas que se juntan para hablar sin filtro de todo. Con Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias. Mar 12, a las 20 y 22 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Inigualables. Un show con un fuerte sabor a revista, que revela un notable perfeccionamiento en cuanto a la diversidad de cuadros. Con Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Angel Cherutti. Sáb 16, a las 21.30 hs.

Gabriela Acher. La actriz y comediante presenta su nuevo unipersonal "¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?". Vie 22, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Soy Princesa. Obra infantil en el que estarán las princesas, sus hijas y villanos juntos en una sola historia, y para los fanáticos del fútbol habrá un cuadro musical dedicado a la Selección. Mañana y sáb 16, a las 15.30 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Estoy acá. Obra teatral de materiales y objetos para adultxs con la actriz-titiritera Cecilia Piazza y dirección de María Celia Fernández. Mañana, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Ruth y la Araña. Ópera no tradicional donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Vie 12, a las 21 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

El Habitante, una distópica obra de clown. Unipersonal sobre un hombre de un futuro indefinido donde la tecnología ha avanzado a niveles tan altos que toda la vida de una persona puede organizarse a través de un teléfono inteligente. Vie de sep, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Buenos Días Señorita Lelia. ¿Cómo podemos evitar que un niño se convierta en un monstruo? Ensayo teatral y poético escrito y dirigido por Aldo El-Jatib. Vie de sep, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Tom en la granja. Obra de Michel Marc Bouchard en el que cuatro personajes se reúnen en una granja perdida y aislada por la muerte de un familiar. Hoy, vie 15, 22 y 29, a las 21.30 hs.

La Prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo, Aterradas por la inseguridad reinante. Obra de Claudio Gotbeter. Dir: Luciano Di Pietro. Dom de sep, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Vuela alto, Mamá! Una comedia disparatada de la premiada escritora rosarina Patricia Suárez y dirección de Matías Martínez. Con un gran elenco integrado por Gachy Roldán, Haydee Calzone y Silvina Santandrea. Vie y sáb de sep, a las 21 hs. Dom de sep, a las 20 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Cuidado que están los chicos. Obra que invita a poner foco sobre lo influyentes que pueden ser las acciones de los adultos sobre los más chicos. Dir gral: Jésica Blanco. Vie de sep, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Neva. Dos actrices, un actor, una obra, un ensayo…una pequeña revolución. Con Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías. Dir: Gabriel Romanelli. Vie de sep, a las 21 hs.

Ota. Teatro para bebés de 0 a 3 años. Con María Soledad Galván y Santiago Pereiro y dramaturgia y dirección de Carla Rodríguez. Sáb de sep, a las 16 hs.

Ensayo Vania. Obra que indaga sobre saber quién uno es o no es, en la realidad y en la ficción. Dirección: Pablo Fossa. Jue de sep, a las 21 hs.

W! – Noche Edipo. Esta obra es el resultado del trabajo del actor Miguel Bosco como generador de material escénico, una reescritura propia y la dramaturgia del director Esteban Goicoechea. Dom 17 y 24, a las 20.30 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Les Luthiers. El grupo cómico regresa para presentar “Más tropiezos de Mastropiero” primer espectáculo nuevo del grupo, no antología, en 14 años. Vie 15 y sáb 16, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Sole Macchi. La humorista presenta el espectáculo "Mentime que me gusta", con dirección de Verónica Vieyra. Hoy, a las 21 hs.