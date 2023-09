La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, confirmó en AM750 que el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando en un proyecto de Impuesto a las Ganancias y que el viernes mantendrá una reunión para delinear la letra de la medida.

En ese marco, la dirigente del Frente Renovador reveló que en los próximos días "anunciará nuevas medidas importantes" y que, aunque no podía dar detalles, el objetivo "más importante es cerrar el desfase entre los precios y el poder de compra".

"Estuve con él, pero trabajamos más sobre el proyecto que ya entró (en Diputados) y me dijo que estaba trabajando con la idea de Ganancias, que mañana tenía una reunión al respecto", contó Moreau en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.



Sobre este punto, la presidenta de la Cámara Baja dijo que "si algo hizo Sergio, desde Diputados primero y desde el Ministerio de Economía después, es ocuparse de reducir bruscamente la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias". "Hay que dejarlo trabajar 24 o 48 horas para que tenga lista la medida y después la trataremos en el Congreso", agregó.

Además, Moreau sostuvo que por el momento el Congreso está retomando actividad parlamentaria con otros proyectos pendientes y "pedidos que hizo el ministro en las últimas horas, como la excensión de aportes por dos años a PyMes que incorporen trabajadores a la formalidad".

Por otra parte, la exdiputada habló del panorama electoral y el funcionamiento de la coalición en ese sentido: "Hay diálogo, hay gestión fluida y hay comunicación e intercambio de ideas, yo creo que eso nos hace mejores. Pero te puedo asegurar sin ninguna duda que Sergio, Cristina (Fernández de Kirchner), Máximo (Kirchner), Axel (Kicillof), "Wado" (de Pedro) y los gobernadores están permanentemente en contacto articulando no sólo la campaña sino las medidas que se están tomando", manifestó.

Por último, se refirió a la victoria de Javier Milei y a las posibilidades del peronismo de revertir el resultado: "No tengo dudas de que se puede revertir, hay que discutir ideas (...). No hay que enojarnos con la gente que votó 'con la cachiporra', hay que darle la certeza a la gente de que ese no es el camino", concluyó.